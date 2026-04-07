Với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng Kiểm sát; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Quảng là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Xuất phát từ ngành Kiểm sát, ông Nguyễn Văn Quảng từng kinh qua nhiều vị trí như: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Bộ Chính trị giao làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Hai tháng sau đó, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.