Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 10/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng là người kế nhiệm ông Lê Minh Trí - người trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Quảng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Kiểm sát như: Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố sáng 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (cũ), được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Chiều 4/11/2025, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.