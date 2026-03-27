Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Nghiêm Huê |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 27/3.

Quyết định của Thủ tướng nêu ông Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. Ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 27/3

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác: nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; Phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; Phó trưởng khoa kinh tế, Trưởng khoa kinh tế, Phó hiệu trưởng, rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM.

Ngày 22/9/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD&ĐT .

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

00:54
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

01:09
Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

01:07
Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

01:20
Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

00:57
Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

01:07
Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

02:11
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

00:55
