Sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà sáng lập Quán Nhậu Tự Do, đã thông báo tình hình cơ sở kinh doanh tại tuyến phố này.

Trưa 24/11, trên trang Facebook cá nhân Tuấn Tự Do, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, người sáng lập thương hiệu Quán Nhậu Tự Do, đã cập nhật tình hình cơ sở tại số 112 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, sau vụ nổ xảy ra trên cùng tuyến phố vào buổi sáng.

"Cảm ơn anh em đã hỏi thăm, mọi thứ vẫn ổn. Mỗi tội nay chắc nghỉ rồi. Phong toả mất ít nhất buổi sáng anh em nhé", ông Tuấn viết.

Tuấn Tự Do thông báo quán ổn định sau vụ nổ - Ảnh: FBNV

Thông báo nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người theo dõi. Dưới bài đăng, nhiều tài khoản gửi lời hỏi thăm, bày tỏ sự lo lắng trước vụ việc và mong hoạt động kinh doanh của nhà hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của ông Tuấn, cơ sở 112 Nguyễn Văn Tuyết vẫn ổn, tuy nhiên việc khu vực bị phong tỏa khiến nhà hàng nhiều khả năng phải tạm dừng hoạt động trong ngày để phục vụ công tác của lực lượng chức năng.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình, nhà sáng lập Quán Nhậu Tự Do cũng chia sẻ về kinh nghiệm kiểm soát an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động kinh doanh F&B.

Nhân viên trong hệ thống quán Tự Do báo cáo việc kiểm tra và khóa bình gas mỗi ngày - Ảnh: FBNV

Theo đó, cuối mỗi ngày, nhân viên tại các cơ sở thuộc hệ thống Tự Do đều phải quay video, chụp hình xác nhận việc khóa bình gas, sau đó gửi vào nhóm chung để quản lý và kiểm soát. Đây là một trong những quy trình được doanh nghiệp duy trì nhằm hạn chế rủi ro liên quan đến việc sử dụng gas tại nhà hàng.

Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1986, được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với tên gọi Tuấn Tự Do. Từ mô hình quán nhậu ban đầu, hệ thống dần mở rộng sang các mô hình khác như Nướng Tự Do và Phở Tự Do.

Điểm đáng chú ý trong cách xây dựng thương hiệu của Nguyễn Mạnh Tuấn là định hướng phát triển không gian và trải nghiệm khách hàng. Thay vì áp dụng một thiết kế giống nhau cho toàn bộ hệ thống, mỗi cơ sở được đầu tư theo phong cách riêng, có thể là không gian rooftop, ban công hoặc khu vực ngoài trời.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 08 giờ 05 phút ngày 24/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội (CATP) nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết - Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 08 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 01 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 02 đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 01 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 13 giờ ngày 24/11, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại 3 bệnh viện. Trong số 10 nạn nhân đang được điều trị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.