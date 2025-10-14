Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chiếm đoạt số tiền lớn đến mức nào?

Tạm giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Vụ án đầu tiên liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau, thông tin này vừa được đăng tải trên tờ Tiền phong.

Ông Nguyễn Hòa Bình trong chương trình Shark Tank (Ảnh: Shark Tank).

Lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ từ dự án tiền số

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ Công an Hà Nội xác định, từ tháng 8 - 11/2021, nhóm ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Từ tháng 11 - 1/.2021, ông Bình đã dùng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số, với số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng Antex để rút vốn khỏi dự án.

Cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty NextTech trước đó (Ảnh: Tiền phong).

Theo Công an Hà Nội, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án và quy đổi ra VNĐ để chia nhau.

Ngoài ra, nhóm ông Bình còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để dùng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Công an Hà Nội xác định Shark Bình cùng những cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx, thông tin này được đăng tải trên tở VTC News.







