Ông Nguyễn Đức Thụy tranh cử Chủ tịch VFF, Bầu Hiển, bầu Đức ủng hộ

Ông Nguyễn Đức Thụy đang là một trong các ứng viên cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2026–2030.

Theo thông tin được VTC News đăng tải ngày 19/10, có 3 nhân sự được xác định đáp ứng điều kiện ứng cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, gồm ông Nguyễn Đức Thụy, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF đương nhiệm và ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Trước đó, ngày 1/10, VFF đã gửi phiếu đề nghị các tổ chức thành viên giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ mới, với hạn tiếp nhận đến ngày 19/10. Sau khi tổng hợp đề cử, VFF sẽ lấy ý kiến những người được giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ theo quy trình.

Một khảo sát sơ bộ cho biết, ông Nguyễn Đức Thụy đang là cái tên nhận được sự tín nhiệm từ các tổ chức thành viên. Trong tổng số 57 tổ chức thành viên VFF, hơn 40 đơn vị đã ủng hộ hoặc giới thiệu ông Thụy ứng cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2026–2030. Các đơn vị này thuộc nhiều thành phần, gồm CLB V.League, giải hạng Nhất, bóng đá nữ, futsal và các liên đoàn bóng đá địa phương. Tuy nhiên, số lượng đề cử cụ thể chưa được VFF chính thức công bố.

Đáng chú ý, phương án ông Thụy tham gia tranh cử còn nhận được sự ủng hộ, theo thông tin bước đầu, từ một số doanh nhân có ảnh hưởng trong bóng đá Việt Nam như ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), ông Phạm Hoành Sơn và ông Nguyễn Văn Thiện.

Đây đều là những gương mặt gắn bó với hoạt động đầu tư, vận hành các câu lạc bộ và phát triển bóng đá trong nước.

Ông Nguyễn Đức Thụy được biết đến là doanh nhân có niềm đam mê và nhiều năm đồng hành cùng bóng đá. Bên cạnh sự gắn bó với các đội bóng, dấu ấn của ông còn thể hiện qua việc kết nối nguồn lực doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động thi đấu và đào tạo trẻ.

LPBank, ngân hàng nơi ông từng giữ vai trò lãnh đạo, đã đồng hành cùng V.League và một số hoạt động bóng đá. Trong khi đó, Sacombank, nơi ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, tham gia tài trợ Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất.

Khả năng huy động nguồn lực doanh nghiệp là một trong những yếu tố được kỳ vọng ở ông Thụy, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn cần thêm nguồn lực cho hoạt động câu lạc bộ, đào tạo trẻ, bóng đá nữ và futsal.

Theo thông tin bước đầu, ông Nguyễn Đức Thụy đang cân nhắc khả năng chính thức tham gia tranh cử, cùng một chương trình hành động tập trung vào việc huy động nguồn lực và kết nối các bên tham gia phát triển bóng đá Việt Nam.

Việc nhận nhiều đề cử mới là một bước trong quá trình chuẩn bị nhân sự. Danh sách ứng viên chính thức và kết quả bầu Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới vẫn phải chờ các bước tiếp theo theo quy định.