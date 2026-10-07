Ông Nguyễn Đức Tài tuyển người cùng bán rau: Chỉ cần ngồi nhà, có tài khoản ngân hàng và biết dùng "tuyệt chiêu" trên mạng xã hội

Không cần bỏ vốn nhập hàng, không phải thuê mặt bằng hay trực tiếp đứng quầy, người tham gia có thể trở thành một “người bán hàng” cho Bách Hóa XANH.

Bách Hóa XANH - chuỗi bán lẻ thuộc hệ sinh thái Thế Giới Di Động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài - đang đẩy mạnh chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate), qua đó mở rộng lực lượng bán hàng ra ngoài đội ngũ nhân viên truyền thống.

Hiểu đơn giản, người tham gia không cần tới cửa hàng để bán rau, thịt, cá hay các mặt hàng tiêu dùng. Thay vào đó, họ có thể ngồi tại nhà, lựa chọn sản phẩm của Bách Hóa XANH, tạo đường link tiếp thị cá nhân rồi chia sẻ lên Facebook, TikTok, Zalo, Threads hoặc các hội nhóm trực tuyến. Khi người dùng nhấp vào đường link và hoàn tất đơn hàng, người giới thiệu sẽ được ghi nhận hoa hồng.

Theo thông tin Bách Hóa XANH giới thiệu về chương trình, cộng tác viên không cần bỏ vốn, không phải nhập hàng và cũng không phải chịu rủi ro tồn kho. Khâu chuẩn bị hàng hóa, xử lý đơn cũng như giao tới khách hàng do hệ thống bán lẻ đảm nhiệm.

Điều kiện tham gia cũng khá đơn giản. Người đăng ký phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có tài khoản ngân hàng để nhận tiền và được Bách Hóa XANH xét duyệt trước khi cấp link tiếp thị chính thức.

Quy trình cơ bản gồm đăng ký thông tin, chờ xét duyệt và nhận link tiếp thị cá nhân, sau đó chia sẻ link đến những người có nhu cầu mua hàng. Một thông báo tuyển cộng tác viên của Bách Hóa XANH giới thiệu mức hoa hồng từ 10% cho mỗi đơn hàng giao thành công.

Ở các chương trình affiliate được giới thiệu gần đây, mức hoa hồng còn có thể thay đổi theo từng nhóm sản phẩm. Một số mặt hàng mới có mức chiết khấu lên tới 20%, trong khi nhóm sản phẩm cao cấp có thể dao động 10-15% và hàng tiêu dùng phổ thông ở khoảng 5-8%.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là người tham gia không nhất thiết phải là KOL hay KOC sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. “Tuyệt chiêu” quan trọng nhất nằm ở khả năng tận dụng mạng xã hội: chia sẻ link sản phẩm vào nhóm bạn bè, cộng đồng dân cư, hội nhóm mua sắm hoặc xây dựng nội dung trên Facebook, TikTok, Zalo… để đưa sản phẩm tới đúng người có nhu cầu.

Với cách làm này, mỗi cộng tác viên về lý thuyết có thể trở thành một điểm bán hàng online quy mô nhỏ của Bách Hóa XANH. Doanh nghiệp không phải mở thêm một cửa hàng vật lý tương ứng, trong khi vẫn có thêm một kênh đưa sản phẩm tới khách hàng. Chi phí trả cho người giới thiệu cũng gắn trực tiếp với đơn hàng được hoàn tất.

Việc đẩy mạnh affiliate diễn ra trong thời điểm Bách Hóa XANH đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

Bách Hóa XANH hiện vận hành hơn 3.600 cửa hàng trên toàn quốc. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, chuỗi mang về doanh thu khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ (7 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng 28%). Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Bên cạnh đó, tốc độ mở mới nhanh chóng của chuỗi này với hơn 1.000 cửa hàng mới trong 8 tháng cũng đóng góp vào đà tăng của doanh thu. Đáng chú ý, nhóm cửa hàng mở mới đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của mô hình mở rộng đang tiếp tục được cải thiện, khi Bách Hóa Xanh vừa đẩy nhanh tốc độ tăng số lượng điểm bán vừa duy trì khả năng sinh lời ở những cửa hàng mới.

Trong định hướng chiến lược tới năm 2030, MWG xác định một trong ba trọng tâm của Bách Hóa XANH là thúc đẩy mạnh doanh thu thông qua hai hướng song song: tăng tốc mở rộng cả kênh bán hàng trực tiếp và online, đồng thời gia tăng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu.

Nhìn từ góc độ này, chương trình affiliate không đơn thuần là một chương trình kiếm thêm thu nhập dành cho người dùng. Đây cũng có thể được xem là cách Bách Hóa XANH biến mạng xã hội và chính khách hàng thành một mạng lưới bán hàng phân tán.

Thay vì tất cả đơn hàng phải bắt đầu từ việc khách hàng tự tìm đến website, ứng dụng hoặc cửa hàng, hàng nghìn cộng tác viên có thể mang từng gói mì, thùng sữa, túi rau hay sản phẩm tiêu dùng của Bách Hóa XANH tới các cộng đồng online mà họ đang hiện diện. Điều này giúp ông Nguyễn Đức Tài và Bách Hóa XANH mở thêm một cách “tuyển người bán hàng” đặc biệt bên cạnh đội ngũ nhân viên tại hơn 3.600 cửa hàng: không cần tới siêu thị, không phải ôm hàng, chỉ cần có tài khoản nhận tiền và biết cách biến một đường link trên mạng xã hội thành đơn hàng.