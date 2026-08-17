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Động thái mới nhất của Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài

Anh Khôi
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Sau một loạt động thái đáng chú ý liên quan đến hệ sinh thái Thế Giới Di Động trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Đức Tài tiếp tục có bước đi mới trên thị trường chứng khoán.

Động thái mới nhất của Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu MWG.

Theo đó, ông Tài đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu MWG , đúng bằng toàn bộ lượng đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 13/8/2026.

Như vậy, Chủ tịch Thế Giới Di Động đã hoàn tất giao dịch sớm hơn kế hoạch. Trước đó, ông đăng ký mua trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 28/8/2026 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu MWG do ông Nguyễn Đức Tài trực tiếp nắm giữ tăng từ 32.439.892 cổ phiếu lên 33.439.892 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng từ 2,196% lên 2,264% vốn điều lệ. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là 10 tỷ đồng.

Động thái mới nhất của Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài - Ảnh 2.

Động thái mua vào diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu MWG chịu áp lực điều chỉnh. Trước đó, cũng ghi nhận đây không phải lần đầu ông Nguyễn Đức Tài mua thêm cổ phiếu MWG khi thị giá giảm mạnh.

Về hoạt động kinh doanh, MWG ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt 48.751 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 4.000 tỷ đồng, cao khoảng gấp đôi cùng kỳ.

Trước giao dịch MWG lần này, ông Nguyễn Đức Tài cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký khoảng 80 tỷ đồng. Tổng cộng, gia đình ông Tài đăng ký mua 1,9 triệu cổ phiếu DMX, trị giá khoảng 152 tỷ đồng.

Đợt IPO Điện Máy Xanh sau đó ghi nhận hơn 166 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua, tương ứng giá trị khoảng 13.293 tỷ đồng.

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Tags

Nguyễn Đức Tài

thế giới di động

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