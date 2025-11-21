Làm thế nào để kiếm gần 500 tỷ mỗi ngày và câu trả lời của ông Nguyễn Đức Tài

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2025 với doanh thu 128.289 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm. Ước tính trong tháng 10, hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam thu gần 14.700 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi ngày gần 474 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10/2025, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài có gần 6.000 cửa hàng trên toàn hệ thống, bao gồm 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.017 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.370 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 356 nhà thuốc An Khang, 72 cửa hàng AvaKids và 158 cửa hàng EraBlue.

Trong 10 tháng, chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt doanh thu 87.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của ngành. Trong bối cảnh không mở mới cửa hàng, tăng trưởng đến từ cải thiện doanh thu cửa hàng hiện hữu với mức tăng trên 19%.

Riêng tháng 10/2025, 2 chuỗi mang về 10.500 tỷ đồng, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp và tăng 33% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng có doanh số cao nhất trong năm, vượt cả tháng Tết. Động lực chính đến từ nhóm sản phẩm iPhone, với mức tăng trưởng 2 chữ số.

Với Bách Hóa Xanh (BHX), chuỗi siêu thị thực phẩm đạt gần 38.400 tỷ đồng doanh thu sau 10 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng tháng 10, doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng.

BHX đang tăng tốc mở mới cửa hàng trong quá trình Bắc tiến. Chuỗi siêu thị này đã mở thêm tổng cộng 600 cửa hàng sau 10 tháng, với hơn 50% tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng (sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp và chi phí kho vận).

Trong khi đó, An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 575 triệu đồng/cửa hàng trong tháng 10/2025, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên chưa mang lại lợi nhuận. AvaKids ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong 10 tháng đầu năm, với doanh thu bình quân 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng; chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang hướng đến mức hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

EraBlue sau 10 tháng đạt mức tăng trưởng doanh thu hơn 70% so với cùng kỳ và đã ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ công ty. Trong chia sẻ mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết, EraBlue hướng tới phát triển bền vững cho chu kỳ chiến lược 2026–2030, vươn tầm khu vực và IPO trước năm 2030 qua đó trở thành biểu tượng bán lẻ mới của Đông Nam Á.

Tái cấu trúc các công ty con trước khi IPO

Trong một diễn biến liên quan, MWG mới đây đã ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này. Nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm cũng sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực.

Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Thợ Điện Máy Xanh (tên cũ: CTCP Dịch Vụ Lắp Đặt – Sửa Chữa – Bảo Hành Tận Tâm) cho CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh. Tổng cộng bao gồm 9,99 triệu cổ phần, với giá chuyển nhượng gần 100 tỷ đồng.

Mặt khác, CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 201 triệu cổ phần tại CTCP Dược Phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thiện Tâm – công ty con do Thế giới di động sở hữu 100% vốn. Giá trị thương vụ đạt hơn 2.012 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trước ngày 31/12/2025, sau khi có đầy đủ chấp thuận của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Động thái tách bạch nhóm điện thoại/điện máy với nhóm dược phẩm diễn ra trong bối cảnh MWG đang đẩy nhanh cho quá trình tái cấu trúc và niêm yết các mảng kinh doanh riêng biệt. Theo định hướng chiến lược đến năm 2030, MWG có kế hoạch tách nhóm TGDĐ/ĐMX (MW) và Bách Hóa Xanh thành các công ty độc lập, hướng tới IPO và niêm yết các mảng kinh doanh cốt lõi này.