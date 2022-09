Ông Medvedev nói đề xuất an ninh của Ukraine 'mở đầu Thế chiến 3'

Hôm 13-9, trang web chính thức của tổng thống Ukraine công bố thông tin: "Hôm nay tại Kiev, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Tổng thư ký thứ 12 của NATO Anders Fogh Rasmussen trình bày các đề xuất về đảm bảo an ninh cho Ukraine, được phát triển theo chỉ thị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky".



Theo tài liệu được công bố, các đề xuất này chứa lời kêu gọi ký kết Hiệp ước An ninh Kiev giữa Ukraine và các nước đảm bảo an ninh (gồm Mỹ, Anh, Canada, Ba Lan, Ý, Đức, Pháp, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Bắc Âu, vùng Baltic và Trung và Đông Âu).

Ngoài ra, một trong số các đề xuất quan trọng để đảm bảo an ninh cho Ukraine là: "Ukraine cần các nguồn lực để duy trì lực lượng phòng vệ có khả năng chống chịu đáng kể trước các lực lượng vũ trang và bán quân sự của Nga".

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh "cần đảm bảo Ukraine được bảo vệ đầy đủ trong tương lai".

Ngay sau khi các đề xuất trên được công bố, phía Nga đã lên tiếng. "Kiev đã khai sinh ra một dự án 'các đảm bảo an ninh', mà về cơ bản là sự mở đầu cho Thế chiến 3. Tất nhiên, không ai sẽ đảm bảo an ninh cho những kẻ phát xít ở Ukraine", ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống, cựu thủ tướng, và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - viết trên Telegram hôm 13-9.

Ông cho rằng thỏa thuận do Kiev đề xuất tương đương với việc "áp dụng điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (của liên minh quân sự NATO) cho Ukraine".

Điều khoản này quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một/một số thành viên của liên minh đều bị coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh, và tất cả thành viên còn lại sẽ hỗ trợ ngay cho thành viên bị tấn công.