Sáng 17-9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực thành uỷ đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng gồm 75 người, Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 23 người. Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành uỷ thành phố. Các Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành uỷ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhận hoa chúc mừng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1976, quê xã Duy An, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silicat, trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Đầu 2024, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đến tháng 7-2025 được phân công làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (sau sáp nhập). Đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị chỉ định ông làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Văn Quảng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Quảng Nam và Đà Nẵng tái hợp nhất sau 28 năm. Trên nền tảng đó, thành phố đặt ra các cam kết lớn: xây dựng Đảng vững mạnh, kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, phát huy đoàn kết nội bộ và đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Triết nhấn mạnh mỗi cán bộ cần thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực điều hành, vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội. "Với khát vọng vươn lên, Đà Nẵng sau hợp nhất không chỉ mở rộng quy mô mà còn bứt phá về chất lượng, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động của miền Trung, một thành phố đáng sống, đáng đầu tư và là niềm tự hào của người dân" - Bí thư Thành ủy khẳng định.

Ông cũng nêu rõ phương châm hành động là đồng lòng, quyết liệt đổi mới, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của nhân dân làm thước đo; đồng thời mong thành phố tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Trung ương, sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo và toàn thể nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư - chúc mừng và biểu dương những kết quả toàn diện mà thành phố Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đánh giá, dù đối diện khó khăn từ dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thách thức kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành cơ bản các mục tiêu.

Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, du lịch – dịch vụ, hạ tầng, cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như một số chỉ tiêu chưa đạt, quy mô kinh tế chưa tương xứng, quản lý quy hoạch, đầu tư, đất đai còn bất cập, chênh lệch phát triển thành thị – nông thôn lớn, y tế, giáo dục còn khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, nâng cao đời sống nhân dân và phấn đấu trở thành trung tâm quốc tế.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng khai mạc sáng 17-9

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 17 đến 18-9 tại Trường Chính trị thành phố với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời. Đại hội có phương châm hành động là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11% mỗi năm, thu ngân sách tăng tối thiểu 10% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt hơn 710.000 tỉ đồng với mức tăng trưởng 14%-15% hằng năm. Sáu lĩnh vực mũi nhọn được định hình bao gồm du lịch, dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi đô thị ven biển.

