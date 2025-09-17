Sáng 17/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh văn.

Ông Nguyễn Hoài Anh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ) và từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi thực hiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới).



