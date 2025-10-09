“Ông lớn” thuộc FPT nhận lại “quả ngọt” nhờ quyết tâm làm điều này cho người Việt

Tháng 10/2025 ghi dấu bước tiến đáng chú ý của hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu thuộc sở hữu của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) - thành viên Tập đoàn FPT khi liên tiếp được vinh danh tại hai sự kiện lớn: Better Choice Awards 2025 và Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng tại Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22. Hai giải thưởng không chỉ khẳng định năng lực phát triển của một thương hiệu dẫn đầu, mà còn phản ánh chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững vì sức khỏe cộng đồng mà Long Châu kiên định theo đuổi.

Một trong những dấu ấn nổi bật là “Sổ sức khỏe điện tử” – nền tảng y tế số được phát triển nhằm giúp người dân chủ động theo dõi và quản lý sức khỏe. Ứng dụng này tích hợp nhiều tính năng như tra cứu thuốc, nhắc uống thuốc, theo dõi chỉ số sức khỏe, lưu trữ hồ sơ tiêm chủng và kết nối trực tuyến với nhân viên y tế.

FPT Long Châu nhận giải thưởng Better Choice Awards 2025.

Với hơn 2 triệu người dùng, “Sổ sức khỏe điện tử” đang góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, minh chứng cho bước đi vững chắc của Long Châu trong hành trình chuyển đổi số vì con người.

Đại diện Long Châu cho biết, việc được vinh danh là sự ghi nhận cho quyết tâm tiên phong trong ứng dụng công nghệ để mang dịch vụ y tế hiện đại đến gần hơn với người dân.

Ứng dụng này còn tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận diện quang học (OCR) và hệ thống nhắc nhở thông minh (Smart Reminder), giúp người dùng tiếp cận tư vấn y tế nhanh chóng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ số hóa, Long Châu còn xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thương hiệu này tiên phong kết nối ứng dụng mua thuốc trực tuyến với VNeID, giúp người dân mua thuốc chính hãng, bảo đảm pháp lý, an toàn dữ liệu – hiện thực hóa mục tiêu “số hóa để phục vụ con người”.

Hai giải thưởng liên tiếp là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm Long Châu đang theo đuổi.

Ở góc độ ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), doanh nghiệp đẩy mạnh công nghệ số nhằm giảm tiêu hao tài nguyên, hạn chế giấy tờ, hướng tới vận hành không giấy – không tiền mặt. Việc số hóa hồ sơ y tế giúp tiết kiệm chi phí, giảm rác thải, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý – một bước tiến hướng tới y tế xanh, sạch và thông minh.

Về mặt xã hội, hệ thống Long Châu còn thường xuyên tổ chức tầm soát, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận y tế cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Đây là minh chứng cho phương châm phát triển “vì cộng đồng, cùng cộng đồng”.

Với tầm nhìn “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Long Châu đang từng bước định hình một mô hình doanh nghiệp y tế bền vững: lấy con người làm trung tâm, công nghệ làm đòn bẩy và sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh dài lâu.