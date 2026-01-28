Tờ Bangkok Post ngày 28/1 đưa tin, SCG Décor Plc (SCGD) - nhà cung cấp các sản phẩm trang trí bề mặt và thiết bị phòng tắm của Thái Lan - dự kiến đầu tư 599 triệu baht (tương đương 505 tỷ đồng) để mở rộng sản xuất gạch sứ tráng men tại nhà máy ở Việt Nam, nhằm nắm bắt nhu cầu toàn cầu đang tăng cao bất chấp nền kinh tế Thái Lan đang chững lại.

Theo lời Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCGD Numpol Malichai, dự án này nhằm nâng cấp sản lượng của nhà máy ở Việt Nam từ 6 triệu m² lên 6,6 triệu m² gạch sứ tráng men mỗi năm.

"Việc mở rộng sản xuất dự kiến sẽ hoàn thành vào quý cuối năm 2026. Việt Nam sẽ đóng vai trò là trung tâm sản xuất của chúng tôi ở Đông Nam Á, hỗ trợ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các nước khác", ông Numpol nói.

SCGD nhận thấy rằng việc bùng nổ đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, với các dự án lớn đang được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đang thúc đẩy nhu cầu về vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch sứ tráng men.

Việt Nam đã nổi lên như một thị trường tăng trưởng trọng điểm ở Đông Nam Á. Prime Đại Lộc - liên doanh của SCGD vận hành nhà máy sản xuất gạch men - đã báo cáo doanh thu kỷ lục đối với gạch sứ tráng men cả ở trong nước và quốc tế.

Tổng doanh số bán gạch sứ tráng men của Prime Đại Lộc đạt 13,5 triệu m² vào năm 2025, đánh dấu mức tăng trưởng 25% so với một năm trước đó.

Gạch sứ tráng men là loại gạch cao cấp, được phủ một lớp men để tăng độ bền đẹp, rất phù hợp cho cả mục đích sử dụng trong bất động sản nhà ở và thương mại. Ảnh: SCGD

Ngược lại, SCGD dự báo thị trường Thái Lan sẽ vẫn ảm đạm, chịu ảnh hưởng bởi nợ hộ gia đình cao và sự chậm lại trong hoạt động xây dựng.

Công ty cho biết các chính sách đầu tư của nhà nước Thái Lan sẽ trở nên rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử vào tháng tới ở nước này, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

SCGD có kế hoạch thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm cao cấp và thông minh trên toàn khu vực, dựa trên nhận định về biên lợi nhuận cao hơn trong các phân khúc này.

Công ty đã dành hơn 7 tỷ baht (5.900 tỷ đồng) cho các thương vụ sáp nhập và hợp tác trong giai đoạn 2025-2030, cùng với 20 tỷ baht (16.855 tỷ đồng) cho việc mở rộng kinh doanh và các khoản đầu tư mới.

SCGD cũng đã cắt giảm hơn 330 triệu baht (278 tỷ đồng) chi phí sản xuất vào năm 2025 thông qua các sáng kiến năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, doanh thu trong quý cuối năm 2025 của công ty đã giảm 11% so với cùng kỳ một năm trước đó, xuống còn 5,3 tỷ baht (4.467 tỷ đồng), và doanh thu cả năm giảm 11% xuống còn 22,7 tỷ baht (19.131 tỷ đồng).