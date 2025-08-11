'Ông lớn' Nhật Bản Sumitomo muốn đầu tư nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 và các dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Khánh Hòa

Chiều 7/8/2025, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Sumitomo, Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1).

Tại buổi làm việc, ông Shuichiro Ikemoto - Giám đốc Ban Giải pháp năng lượng quốc tế số 2 - Tập đoàn Sumitomo và ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Điện lực Vân Phong đã thông tin với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Theo đó, Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đã chính thức đưa vào vận hành từ tháng 1/2024 với tổng công suất 1.320 MW, đóng góp cho ngân sách địa phương là 1.107 tỷ đồng, góp phần cung cấp 6,75 triệu MWh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đạt 9.240 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách địa phương hơn 506 tỷ đồng.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo cũng trao đổi về định hướng đầu tư Nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 tại phường Đông Ninh Hòa và các dự án điện gió ngoài khơi. Đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đề xuất với cơ quan Trung ương xem xét việc triển khai dự án.﻿

Ông Trần Quốc Nam ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Tập đoàn về việc đầu tư dự án năng lượng mới tại Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Tập đoàn Sumitomo sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm các dự án mới tại Khánh Hòa.﻿

Đầu tháng 5, Tập đoàn Sumitomo của Nhật đã thông báo sẽ chuyển nhượng 50% vốn góp tại Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (VPCL). VPCL là công ty con của Sumitomo và là chủ đầu tư của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

﻿Giải thích về quyết định này, Sumitomo cho biết mình sẽ tiếp tục đẩy mạnh ngành năng lượng và đồng thời tiến tới sản xuất điện xanh hơn với ít ảnh hưởng hơn tới môi trường.

Việc chuyển nhượng này còn chờ quyết định phê duyệt của các cơ quan có liên quan.﻿ Sumitomo không đưa chi tiết về bên mua và giá chuyển nhượng. Dự kiến, việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện trong năm tài khóa 2026 của Sumitomo.

Tại Việt Nam, ngoài Vân Phong 1, một dự án nhiệt điện khác của Sumitomo đầu tư là nhà máy Phú Mỹ 2.2. ﻿Đây là dự án BOT đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thông qua đấu thầu quốc tế. Với tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, dự án được hỗ trợ bởi 3 tập đoàn hàng đầu thế giới: EDF (Pháp), Sumitomo và JERA (Nhật Bản).

Đặt tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 có công suất 715 MW và bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 4/2/2005. Ngày 4/2/2025, sau khi đã kết thúc thời hạn vận hành theo quy định tại hợp đồng BOT, dự án được chuyển giao cho phía Việt Nam mà đại diện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tập đoàn Sumitomo đã đầu tư, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm: các khu công nghiệp; đường sắt đô thị; các nhà máy điện; các dự án sân bay, logistics, bất động sản…

Sumitomo ghi dấu tại loạt dự án lớn như tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM (Bến Thành – Suối Tiên), tổng thầu xây dựng các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 2.2…



Sumitomo sở hữu 58% vốn của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long (TLIP). Hiện có 3 KCN Thăng Long ở Việt Nam bao gồm TLIP 1 tại Hà Nội, TLIP 2 tại Hưng Yên và TLIP 3 tại Vĩnh Phúc.

Sumitomo đã liên doanh với Tập đoàn BRG hợp tác đầu tư dự án Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (số vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD) và nắm 50% vốn trong Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội-chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, Sumitomo còn hợp tác với BRG phát triển toàn diện chuỗi siêu thị FujiMart tại thị trường Việt Nam.