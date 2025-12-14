'Ông lớn' Nhật Bản Daikin thâu tóm công ty Việt 20 năm tuổi, đối tác của Vingroup, Sun Group, Novaland

Theo thông cáo từ Daikin Industries ngày 12/12/2025, tập đoàn này đã ký thỏa thuận mua lại Công ty Anh Nguyên - đơn vị tích hợp hệ thống tòa nhà có trụ sở tại TP.HCM.

Thương vụ được thực hiện qua pháp nhân Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Vietnam (tiền thân là Công ty Cổ phần Việt Kim), dự kiến hoàn tất thủ tục pháp lý vào quý 1 năm tài chính 2026, chi tiết giá trị thương vụ chưa được công bố.

Về phía đơn vị được mua lại, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Anh Nguyên được thành lập từ năm 2006, có trụ sở chính tại TP.HCM và hiện do ông Nguyễn Thanh Thái điều hành. Đây là đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), điện nhẹ (ELV) và an ninh.

Theo dữ liệu công bố, Anh Nguyên đã triển khai thành công hàng trăm dự án tại Việt Nam và quốc tế, trở thành đối tác của hơn 100 khách hàng lớn bao gồm các tập đoàn bất động sản và tổng thầu xây dựng như Vingroup, Sun Group, Novaland, Capitaland, Keppel Land...

Bên cạnh mảng cốt lõi là BMS, doanh nghiệp này còn sở hữu năng lực kỹ thuật chuyên sâu ở các giải pháp ngách như hệ thống điều khiển phòng khách sạn thông minh (Smart Guestroom Control - Inncom) và báo cháy, tập trung mạnh vào phân khúc nhà máy và khách sạn, resort cao cấp.

Bối cảnh thương vụ diễn ra khi mức tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam đang tăng. Với cam kết Net Zero vào năm 2050 và các chính sách về sử dụng năng lượng hiệu quả (VNEEP3), thị trường đang chuyển dịch từ mua sắm thiết bị sang các giải pháp quản lý. Theo số liệu từ Daikin, hệ thống HVAC (điều hòa không khí và thông gió) chiếm khoảng 50% tổng năng lượng tiêu thụ của một tòa nhà.

Sau khi hoàn tất thương vụ, Daikin Vietnam sẽ tích hợp hệ thống điều hòa không khí (HVAC) với hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) của Anh Nguyên. Daikin chuyển sang mô hình cung cấp giải pháp trọn gói "One-Stop Solution". Việc kết hợp công nghệ Inverter/VRV và hệ thống BMS nhằm mục tiêu giảm từ 15-25% mức tiêu thụ năng lượng tại các tòa nhà.

Về vận hành, việc hợp nhất này quy trách nhiệm về một đầu mối từ thiết kế, thi công đến hậu mãi, giúp hạn chế các vấn đề kỹ thuật giữa nhà thầu cơ điện lạnh và nhà thầu hệ thống điều khiển. Daikin cũng dự kiến triển khai các dịch vụ bảo trì dự đoán, giám sát từ xa và mở rộng kiểm soát sang các hệ thống khác như chiếu sáng, bơm và quạt.