“Ông lớn” ngân hàng rao bán khoản nợ hàng chục tỷ đồng và hơn 100 lượng vàng SJC

Agribank Chi nhánh TP.HCM vừa thông báo bán đấu giá hai khoản nợ của hai khách hàng cá nhân là ông T.A.T. và bà V.T.T.

Theo thông tin từ ngân hàng, khoản vay của ông T.A.T. phát sinh từ hai hợp đồng tín dụng được ký năm 2008. Tính đến ngày 31/3/2023, đối với hợp đồng ký ngày 2/5/2008, dư nợ gồm: dư nợ gốc hơn 14,8 tỷ đồng; nợ lãi vàng hơn 977 chỉ SJC và nợ lãi VND là 7,76 tỷ đồng.

Đối với hợp đồng ký ngày 9/1/2008, dư nợ gốc là 16,95 tỷ đồng; lãi vàng 1.117,436 chỉ SJC và lãi VND 8,88 tỷ đồng.

Tổng cộng khoản nợ của ông T.A.T. tại Agribank Chi nhánh TP.HCM tính đến ngày 31/3/2023 vào khoảng 62,32 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc 31,76 tỷ đồng; nợ lãi vàng quy đổi ra VND hơn 13,92 tỷ đồng và nợ lãi VND 16,64 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2023 cho đến khi ông T.A.T. thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh TP.HCM.

Về tài sản bảo đảm, Agribank thông tin, khoản vay của ông T.A.T. được thế chấp bằng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại các địa chỉ: số 158/9 và 158/15 Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũ) và số 84 ấp Tân Điền A, phường Phú Hữu (quận 9 cũ), TP.HCM.

Đối với khoản nợ của khách hàng V.T.T., theo ngân hàng, giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2023, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 5/2/2008, gồm: dư nợ gốc gần 9,5 tỷ đồng; nợ lãi vàng quy đổi khoảng 9,2 tỷ đồng và lãi VND gần 7,7 tỷ đồng. Tổng cộng, khoản nợ vào khoảng 26,4 tỷ đồng. Hiện khoản nợ của bà V.T.T. không còn tài sản bảo đảm.

Agribank cho biết, giá khởi điểm của toàn bộ hai khoản nợ nói trên là 42,35 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của ông T.A.T. là 31,837 tỷ đồng; giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của bà V.T.T. là 10,512 tỷ đồng.

Theo thông báo của ngân hàng, các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Được biết, Agribank từng rao bán các khoản nợ này vào năm 2023 nhưng chưa xử lý xong.