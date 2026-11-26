Trong tổng số 519 căn hộ sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Tòa buộc ông Lê Thanh Thản bồi thường cho 79 chủ căn hộ thuộc diện di dời với mức giá thấp nhất 1,2 tỷ đồng/căn, cao nhất 17,5 tỷ đồng/căn; 440 căn hộ không thuộc diện di dời chủ đầu tư phải hoàn thiện nghĩa vụ tài chính để người dân làm thủ tục cấp "sổ đỏ".

79 căn hộ phải di dời

Chiều 26/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng, Thanh tra xây dựng quận Hà Đông các mức án từ 18 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa dối khách hàng" hoặc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài hình phạt tù, bị cáo Lê Thanh Thản còn bị Tòa xử phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản nghe Tòa tuyên án.

Về dân sự, HĐXX xác định trong tổng số 519 người mua căn hộ sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng có 76 căn chung cư và 3 nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời.

Do đó, HĐXX buộc ông Thản phải bồi thường cho 79 người mua các bất động sản này theo giá thị trường đã được Hội đồng định giá xác định bằng giá nhà đã có sổ hồng, khoảng 55 triệu đồng/m2. Trong danh sách từng căn hộ được bồi thường do tòa công bố, có 76 căn hộ chung cư được bồi thường thấp nhất 1,1 tỷ đồng, cao nhất 6,8 tỷ; với 3 căn nhà thấp tầng mức bồi thường lần lượt 14 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 17,5 tỷ đồng.

Theo HĐXX, tổng số tiền ông Thản phải bồi thường 259 tỷ đồng. Do đã nộp 530 tỷ đồng vào cơ quan Thi hành án dân sự, ông được nhận lại tiền thừa hơn 270 tỷ đồng.

HĐXX cũng buộc bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách của bản án phải bàn giao cho Công ty Bemes căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để Công ty Bemes thực hiện xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu hoàn toàn kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 ngày 28/10/2026 của HĐND TP Hà Nội.

Phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính

Với 440 căn hộ còn lại không phải phá dỡ, di dời, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để người dân được làm thủ tục cấp sổ hồng.

Ngoài ra, Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp về xây dựng, nghĩa vụ tài chính về đất đai, kinh phí để hoàn thành công năng và các điều kiện để cho các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại.

HĐXX đọc bản án.

Trước đó, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết, giá giao dịch tham khảo trung bình của các căn hộ đã có giấy chứng nhận tại khu vực dự án CT6 Kiến Hưng khoảng 53 triệu đồng/m2, trong khi mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m2.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh phản bác cho rằng, phương án bồi thường phần nặng nề, ông đề nghị HĐXX xem xét lại. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng Hội đồng định giá đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và kết luận định giá tài sản đều có căn cứ.

Theo Viện kiểm sát, 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản và doanh nghiệp chủ đầu tư. Khi ký hợp đồng mua bán và thu đủ tiền, chủ đầu tư đã quảng cáo, cam kết dự án được xây dựng đúng quy hoạch, hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt...