Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 19/9, Đại hội công bố danh sách và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo thông báo tại Đại hội, tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều tối 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân.

Ông Lê Minh Ngân , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% số phiếu.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và ông Sùng A Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 ủy viên. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Trong quá trình công tác, ông Ngân từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, ngày 19/2, Thủ tướng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định của Ban Bí thư được công bố ngày 6/9, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.



