Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Minh Chiến |

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Đình Cường được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 18-9.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân khu 3; Thông tấn xã Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Đình Cường được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Tại Quyết định số 2086, Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11-9.

Tại Quyết định số 2089, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18-9.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2088 bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11-9.

Tại Quyết định số 2087 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tuấn Hùng được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-9.

Chính sách với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu nghỉ việc ngay do sắp xếp bộ máy
Quân chủng Hải quân

Ban Chấp hành Trung ương

Cảnh sát biển Việt Nam

Lê Đình Cường

