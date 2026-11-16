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Ông Lavrov: Mỹ, châu Âu có cách tiếp cận hoàn toàn khác về vấn đề Ukraine

Hoàng Vân
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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cho biết, Mỹ và châu Âu có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Nga đang "đàm phán thực chất" với Mỹ. Các cuộc đàm phán có tính đến những sự thật thực tế, bao gồm tình hình trên thực địa và nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột này.

Trong khi đó, giới lãnh đạo châu Âu lại tranh giành một ghế tại bàn đàm phán, bất chấp việc từ chối công nhận lợi ích của Nga”, ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga nhận định, các chính phủ châu Âu đang ráo riết tìm cách giành lại một ghế trên bàn đàm phán, nhằm tránh nguy cơ bị gạt ra ngoài lề trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Lavrov mô tả thể thức đàm phán 3 bên hiện tại giữa Nga, Mỹ và Ukraine là “phù hợp nhất”, đồng thời cho biết những bên tham gia đã phản hồi tích cực đối với các cuộc đàm phán gần đây tại Abu Dhabi.

Theo vị Ngoại trưởng, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đang “chơi trò riêng của mình”, thì các nhà đàm phán của Ukraine tỏ ra nghiêm túc.

Những phát biểu này được nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra sau khi Mỹ, Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (UAE) mà không có sự hiện diện chính thức của đại diện châu Âu.

“Có lẽ họ hiểu, tàu sắp rời ga và muốn nhảy lên bậc thềm của toa cuối cùng”, ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga lập luận, giới lãnh đạo châu Âu vẫn chưa hiểu rõ vai trò mà họ có thể đóng trong các cuộc đàm phán.

Ông Lavrov chỉ trích Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, vì đã khăng khăng đòi ngừng bắn trước khi thảo luận về an ninh châu Âu.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng chỉ trích Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas, vì đã bác bỏ một giải pháp có thể đáp ứng lợi ích của Nga.

Nga khẳng định họ muốn một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột ở Ukraine, chứ không phải là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời - điều mà Nga nhận định sẽ cho phép Ukraine phục hồi lực lượng đã bị tổn thất nặng nề.

Theo RT
Tags

Sergey Lavrov

châu âu

Ukraine

Vladimir Zelensky

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