Ông lão 73 tuổi một mực tìm bạn đời trẻ đẹp, 20 lần xem mắt vẫn chưa ưng ý: "Tôi có quyền đặt điều kiện!"

Ông lão 73 tuổi và tiêu chuẩn chọn bạn đời gây tranh cãi

Ông Trương, năm nay 73 tuổi, là người Đông Bắc Trung Quốc. Ông khỏe mạnh, tính tình cởi mở, sở thích phong phú. Sau nhiều năm sống một mình, không có người trò chuyện, ông Trương cảm thấy cuộc sống cô độc. Với ông, tái hôn chính là cách thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn ấy. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chọn bạn đời của ông rất cao: nhất định phải là phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. Ông thẳng thắn: "Tôi có đủ tư cách đưa ra điều kiện, cũng có khả năng nuôi vợ. Người phụ nữ nào lấy tôi, đó chính là phúc lớn!".

Hiện ông Trương có lương hưu hơn 3.000 tệ mỗi tháng, sở hữu căn hộ 80m² cùng khoản tiết kiệm kha khá. Ông không phải lo lắng về cuộc sống, mỗi ngày đều vui vẻ, tự do tự tại. Ngoài ra, ông thích đánh cờ, câu cá, đi dạo rèn luyện sức khỏe. Ông còn giỏi việc bếp núc, thích làm việc nhà, có thể coi là mẫu người đàn ông của gia đình lý tưởng.

Ông lão 73 tuổi có tiêu chuẩn chọn bạn đời rất cao, nhất định phải là phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông đã sống cảnh đơn thân hơn 20 năm. Không có người phụ nữ nào quan tâm, chăm sóc, ông Trương thiếu đi hơi ấm gia đình lẫn tình yêu. Ông thường ghen tỵ khi thấy người khác có gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận. Ông Trương cho biết ông chỉ mong có một người bạn đời để chia sẻ tuổi già.

Ông Trương đã đặt ra tiêu chuẩn khá cụ thể: muốn tìm một phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, gương mặt đẹp, khí chất nổi bật, dáng người thon thả. Theo ông, có người phụ nữ như vậy ở bên, mỗi ngày đều sẽ ngập tràn niềm vui.

20 lần xem mắt vẫn chưa thành

Với suy nghĩ đó, ông Trương đã đi xem mắt hơn 20 lần. Nhưng ông chỉ quan tâm đến những phụ nữ có ngoại hình nổi bật. Ông cho biết những đối tượng xem mắt trước đó không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp hay vóc dáng chưa đạt yêu cầu. Có người hợp nhan sắc nhưng lại khác sở thích, không cùng quan điểm sống, kết quả vẫn thất bại.

Với tiêu chuẩn tìm bạn đời cao, ông lão 73 tuổi đã đi xem mắt hơn 20 lần nhưng không thành công. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người khuyên ông nên thực tế hơn, chọn một người vừa phải để sớm có hạnh phúc tuổi già. Nhưng ông Trương không đồng ý, ông nói: "Tôi có nhà, có tiền, kinh tế vững vàng, sức khỏe tốt, ít nhất cũng sống đến 90 tuổi! Tôi muốn tìm một người bạn đời khoảng 50-60 tuổi, người có thể khiến tôi vui vẻ. Tôi sẵn sàng chi tiền sính lễ và có điều kiện để nuôi cô ấy! Chỉ cần cô ấy xinh đẹp, dù có đòi hỏi gì tôi cũng đáp ứng!".

Phân tích của chuyên gia tâm lý

Gia đình hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc vốn là điều mà người cao tuổi mong muốn. Như câu nói: "Già rồi phải có bạn già". Đến tuổi xế chiều, đại đa số người cao tuổi không cần quá nhiều tiền bạc hay con cái kề bên, chỉ mong có người cùng đi dạo, cùng chia sẻ, cùng tận hưởng quãng đời còn lại.

Thực tế, cảnh ngộ của người già độc thân rất khó khăn. Không có người bầu bạn, chẳng ai chăm sóc, nỗi cô đơn thật sự khó chịu đựng. Vì một mái ấm, họ có thể chấp nhận trả giá.

Theo bác sĩ tâm lý, nếu ông lão chịu thay đổi suy nghĩ, bớt khắt khe, có lẽ ông đã sớm tìm được người bầu bạn. (Ảnh: Sohu)

Theo chuyên gia tâm lý Mã ở bệnh viện Giang Tô, ông Trương có tiền bạc, có nhà cửa, lại khỏe mạnh, có đời sống tinh thần phong phú nhưng nhu cầu tình cảm chưa bao giờ được thỏa mãn. Yêu cầu tìm vợ đẹp, dáng chuẩn của ông thực ra cũng không quá vô lý. Vấn đề ở chỗ, ông giữ tiêu chuẩn quá cao, lại ít mở rộng mối quan hệ, nên bao năm vẫn chưa toại nguyện.

Phần lớn người già trong tình cảnh như vậy sẽ dần hạ thấp tiêu chuẩn, tìm một người bạn đời bình thường để nương tựa. Nhưng ông Trương thì không. Ông kiên quyết giữ quan điểm, không chấp nhận "cưới tạm", không muốn hôn nhân miễn cưỡng. Chính sự cố chấp này khiến ông bỏ lỡ cơ hội có được mái ấm hạnh phúc.

Nếu ông chịu thay đổi suy nghĩ, bớt khắt khe, có lẽ ông đã sớm tìm được người bầu bạn, cùng nhau hưởng hạnh phúc tuổi già. Nhưng vì quá kiên định và bảo thủ, ông vẫn loay hoay tìm kiếm không hồi kết. Điều đó thật sự đáng tiếc.

Theo Sohu, Sina