Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, ngày 28/12/2025.

Theo truyền thông Triều Tiên, cuộc tập trận diễn ra hôm 28/12 nhằm chứng minh độ tin cậy tuyệt đối và khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này.

Theo thông báo, các tên lửa hành trình chiến lược đã bay theo quỹ đạo định sẵn trong 10.199 giây và 10.203 giây để tấn công mục tiêu.

Ông Kim Jong-un khẳng định rằng, Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ CHDC Triều Tiên sẽ luôn nỗ lực hết mình cho việc phát triển không giới hạn và bền vững lực lượng chiến đấu hạt nhân quốc gia.

Cũng theo thông báo, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra thường xuyên độ tin cậy, và khả năng phản ứng nhanh chóng của các thành phần trong hệ thống răn đe hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh khác nhau.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, họ đã phát hiện vụ phóng nhiều tên lửa từ khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 28/12, đồng thời lưu ý rằng, Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa vào những ngày cuối cùng của năm nay.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra sau khi ông Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm bắn các tên lửa phòng không tầm xa mới hôm 24/12.

Trước thềm đại hội đảng quan trọng năm tới, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tăng cường các cuộc thị sát các địa điểm liên quan đến quân sự, rõ ràng là nhằm mục đích quảng bá những thành tựu của đất nước trong lĩnh vực quốc phòng.