“Ông kẹ” Motorola chào sân Việt Nam: Samsung sẽ phải lo lắng trước đối thủ khó chịu nhất từ trước đến nay?

"HelloSamsung" – Motorola đã đến

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, thị trường smartphone Việt Nam đón nhận tin tức thú vị vào ngày 12/11, với sự kiện "tái ngộ" của Motorola, một biểu tượng công nghệ đến từ Mỹ. Cuộc đổ bộ được đánh dấu bằng việc ra mắt đồng loạt 5 mẫu smartphone mới, cùng sự trở lại của khẩu hiệu "HelloMoto" huyền thoại, hứa hẹn trở thành đối thủ đầy khó chịu với Samsung.

Chiến lược lần này của Motorola không phải là ngẫu nhiên, khi diễn ra vào thời điểm trùng với hai cơn sóng lớn đang định hình lại thị trường di động Việt Nam.

Thứ nhất là làn sóng "cao cấp hóa". Trong khi thị trường smartphone tổng thể có thể chững lại, phân khúc trung cao cấp (thiết bị trên 800 USD) lại "ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể". Báo cáo thị trường dự báo phân khúc này sẽ tăng trưởng từ 5% (năm 2019) lên khoảng 12%. Đây chính là "miếng bánh" màu mỡ mà Motorola đang nhắm tới.

Thứ hai là phổ cập 5G. Việt Nam đang trong giai đoạn vàng của 5G. Viettel, nhà mạng tiên phong, đã tuyên bố mục tiêu tham vọng phủ sóng 5G tới 90% dân số vào cuối năm 2025. Để đạt được mục tiêu "12 triệu thuê bao", thị trường cần những thiết bị 5G giá cả phải chăng. Việc Motorola tung ra các mẫu 5G có mức giá dễ tiếp cận như moto g35 5G và moto g86 POWER 5G và hợp tác chiến lược với Viettel cho thấy hãng đang dùng 5G làm mũi nhọn để thâm nhập trở lại.

Nhìn một cách xa xăm hơn, sự trở lại của Motorola thực chất giống như một “cuộc chiến ủy nhiệm" của Lenovo. Lenovo đang khôn khéo sử dụng một thương hiệu mang "biểu tượng Mỹ" để cạnh tranh tại Việt Nam.

Trong khi người dùng Việt vẫn có thể còn e dè nhất định với các thương hiệu thuần Trung Quốc, việc đẩy mạnh di sản "Mỹ" là một chiến lược marketing thông minh. Hướng đi này giúp Motorola tạo ra một vị thế khác biệt, tự tách mình ra khỏi "binh đoàn" hùng hậu của Trung Quốc (như Oppo, Xiaomi, Vivo) và tạo thế cạnh tranh sòng phẳng hơn với Samsung (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ).

Động thái quay trở lại nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu toàn cầu của Motorola theo hướng "Lifestyle Tech". Chiến lược tập trung vào việc phát triển các sản phẩm gắn liền với "phong cách sống", "yếu tố bền vững" và nhắm đến "người dùng trẻ".

5 sản phẩm mới cho thấy chiến lược này được cụ thể hóa bằng hai trụ cột rõ ràng:

Đầu tiên là "Lifestyle" (Phong cách) - Yếu tố được thể hiện qua thiết kế và thẩm mỹ. Motorola đã hợp tác với Pantone để cho ra các màu sắc độc quyền và thời thượng. Hãng cũng sử dụng các vật liệu cao cấp như "bản lề titanium" và "mặt lưng da thuần chay" trên các mẫu máy đắt tiền. Đây rõ ràng là cách cạnh tranh trực tiếp về "thời trang" và "cá tính" với dòng Galaxy Z Flip của Samsung.

Thứ hai là "Tech" (Công nghệ thực dụng): Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Thay vì chạy đua cấu hình CPU hay RAM theo cách khó có thể cạnh tranh, công nghệ của Motorola tập trung vào trải nghiệm thực tế và sự bền bỉ. Các "killer feature" (tính năng đinh) của họ đều xoay quanh: Pin "siêu khủng" (lên đến 7.000 mAh và 6.720 mAh) và độ bền "chuẩn quân đội" (đạt chuẩn IP69 và MIL-STD 810H).

Chiến lược "Lifestyle Tech" thực chất là một đòn đối chọi trực tiếp với chiến lược "Ecosystem Tech" của Samsung. Samsung giữ chân người dùng bằng một hệ sinh thái khép kín: điện thoại Galaxy, đồng hồ Galaxy Watch, tai nghe Galaxy Buds, và các dịch vụ AI tích hợp. Motorola và Lenovo hiện không có một hệ sinh thái mạnh tương tự tại Việt Nam.

Do đó, họ phải tập trung vào "Lifestyle Tech" – biến chính chiếc điện thoại thành một tuyên ngôn cá tính, một vật dụng vừa "thực dụng" vừa "thời trang" một cách độc lập. Motorola đang cược rằng người dùng trẻ Việt Nam sẽ quan tâm đến trải nghiệm cầm nắm, thời lượng pin thực tế, và độ bền của một thiết bị, hơn là bị "khóa" trong hệ sinh thái của một thương hiệu.

Vũ khí thực dụng của Motorola

Ở phân khúc giá rẻ, Motorola đang tạo ra hai ngách riêng biệt để né tránh đối đầu trực diện với Samsung và các đối thủ Trung Quốc vốn mạnh về cấu hình.

Với Moto G06 Power, có giá 2,89 triệu đồng, vũ khí “thực dụng” chính là viên pin siêu khủng 7.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng lên đến ba ngày. Nhóm khách hàng mục tiêu được nhắm đến rất rõ ràng: tài xế xe công nghệ, người giao hàng, hoặc người lớn tuổi. Họ cần 2 thứ: Pin thật khỏe và màn hình thật to (6.88 inch). Họ không quan tâm đến điểm yếu là màn hình chỉ HD+ và có viền dày. Bất ngờ hơn, máy còn có kháng nước IP64 (chống văng bắn), một tính năng cực kỳ hiếm có ở phân khúc này và rất hữu dụng cho công việc ngoài trời.

Với Moto G35 5G, có giá 3,79 triệu đồng, đây là đòn đánh vào ngách "thẩm mỹ 5G". Vũ khí chính là chiếc điện thoại 5G (dùng chip Unisoc T760) rẻ nhất trong đợt ra mắt và một thiết kế "cao cấp" với mặt lưng giả da.

Máy cũng được nâng cấp đáng kể về màn hình với thiết kế "đục lỗ" hiện đại và độ phân giải Full HD+ 120Hz. Đây là sản phẩm nhắm đến sinh viên, người dùng trẻ muốn "lên đời 5G" với ngân sách thấp nhưng vẫn cần một chiếc máy đẹp.

Trong khi đó, Moto G86 Power 5G (giá 6,59 triệu đồng) được đánh giá là sản phẩm "có tính cạnh tranh cao nhất". Vũ khí chính là sự kết hợp của pin 6.720 mAh và một độ bền "khủng" hiếm thấy: đạt chuẩn IP68/IP69 (chống nước áp lực cao) và cả "tiêu chuẩn độ bền quân đội" (MIL-STD 810H). Màn hình của máy cũng vượt trội: tấm nền OLED 1.5K, độ sáng tối đa 4.500 nits.

Motorola Edge 60 Fusion (giá 8,19 triệu đồng) là phiên bản "thời trang" hơn. Máy giữ nguyên độ bền "vô đối" (IP69, MIL-STD 810H) nhưng tập trung vào thiết kế với màn hình OLED 1.5K "cong tràn viền cả 4 cạnh" và sạc nhanh 68W (so với 30W của G86). Máy cũng có camera được chứng nhận chuẩn màu Pantone, đảm bảo độ trung thực của màu sắc.

Chiến lược ở đây là rõ ràng: Motorola đang "phá giá" ở khía cạnh độ bền. Phân khúc 6-9 triệu là "thị trường then chốt" của Samsung Galaxy A-series và Oppo. Vũ khí cạnh tranh chính của các hãng này là thiết kế "giống flagship" và camera AI. Tiêu chuẩn độ bền cao nhất của chúng thường chỉ dừng ở IP67 (như trên dòng Galaxy A).

Motorola đã tái định nghĩa giá trị của phân khúc này. Họ cung cấp độ bền IP69 (chống nước áp lực cao và ngâm sâu) và MIL-STD 810H (chuẩn quân đội) – những tiêu chuẩn mà ngay cả một chiếc Galaxy S Ultra 30 triệu cũng không có (chỉ có IP68).

Điều này tạo ra một "thế khó" cho Samsung: Làm sao để bán Galaxy A56/A36 vào năm 2026 khi chúng kém bền hơn, pin yếu hơn (thường 5.000 mAh so với 6.720 mAh), sạc chậm hơn (25W so với 68W) , và màn hình kém nét hơn (FHD+ so với 1.5K) so với một đối thủ có giá tương đương hoặc rẻ hơn?

Ở phân khúc cao cấp, Motorola tung ra "át chủ bài" motorola razr 60 với giá 18,99 triệu đồng. Đây là một chiến lược thông minh, không đối đầu trực diện với Galaxy Z Flip 6 của Samsung, mà là tấn công vào những điểm yếu của Z Flip 6.

Điện thoại này đúng là “con ghẻ” của Samsung: Nếu chịu thay đổi 1 thứ, nó sẽ còn bán chạy hơn cả S25 Ultra Mẫu điện thoại này lửng lơ ở vị trí "con thứ" đầy ngang trái: tiệm cận một chiếc flagship đích thực, nhưng luôn thiếu hụt những yếu tố khiến người dùng bỏ tiền ra mua.

Motorola biết họ không thể thắng Samsung trong một cuộc chiến "toàn diện". Samsung có chip Snapdragon 8 Gen 3 mạnh mẽ hơn, cam kết phần mềm 7 năm , và khả năng kháng nước IPX8 (ngâm nước) vượt trội so với IP48 (kháng bụi/nước văng) của Razr 60.

Vì vậy, Razr 60 chọn "né" và tấn công vào 3 "nỗi đau" lớn nhất mà người dùng Z Flip phàn nàn.

Thứ nhất là về pin. Galaxy Z Flip 6 chỉ có pin 4.000 mAh. Razr 60 có pin 4.500 mAh, được ghi nhận là "lớn bậc nhất phân khúc". Điều này giải quyết vấn đề pin yếu cố hữu của dòng gập vỏ sò.

Tiếp đến là màn hình phụ. Màn hình phụ 3.4 inch của Z Flip 6 vẫn bị giới hạn ứng dụng. Razr 60 sở hữu màn hình phụ 3.6 inch "không giới hạn ứng dụng", cho phép người dùng "sử dụng mọi ứng dụng như một màn hình chính thực thụ". Đây là một lợi thế sử dụng thực tế rất lớn.

Cuối cùng là nếp gấp. Dù đã cải thiện, nếp gấp của Z Flip 6 vẫn còn. Trong khi đó, Razr 60 (với bản lề titanium) được đánh giá là có nếp gấp "gần như không thấy, ngay cả khi cố tình soi kỹ", mang lại lợi thế lớn về thẩm mỹ.

Với mức giá rẻ hơn đáng kể (18,99 triệu đồng so với 21,59 - 26,99 triệu đồng của Z Flip 6), Motorola đang đưa ra một lựa chọn rõ ràng: "Bạn muốn một chiếc điện thoại gập mạnh nhất (Flip 6) hay một chiếc dễ dùng và thực dụng nhất (Razr 60)?"

Sự trở lại của Motorola khiến "chiếc giường" – hay vị thế thống trị – của Samsung tại Việt Nam trở nên chật chội hơn bao giờ hết, đặc biệt ở hai phân khúc quan trọng nhất: tầm trung - nơi tạo doanh số và gập - nơi tạo hình ảnh.

Lợi thế nào cho Motorola

Thứ nhất, Motorola là đối thủ gập toàn cầu duy nhất có thể đe dọa Samsung tại Việt Nam. Các hãng Trung Quốc khác như Huawei hay Oppo cũng có điện thoại gập, nhưng quy mô toàn cầu còn hạn chế.

Dữ liệu Q3/2024 cho thấy Samsung (51%) và Lenovo/Motorola (15.1%) là hai "ông lớn" thực sự của thị trường gập toàn cầu. Việc Motorola, "tay chơi" số 2 thế giới, chính thức tham chiến tại Việt Nam với chiến lược giá/tính năng thông minh, là một mối đe dọa chiến lược chứ không phải thời điểm. Nó báo hiệu cuộc chiến song mã (Samsung vs Moto) trên thị trường gập toàn cầu nay đã lan đến Việt Nam.

Thứ hai, ở phân khúc tầm trung, Motorola tiếp tục xoáy sâu và vết thương mà các hãng điện thoại Trung Quốc đang tổng lực gây ra cho Samsung khi sự chênh lệch về phần cứng không đi đôi với giá tiền.

Motorola Edge 60 Fusion với giá 8,19 triệu đồng cung cấp pin (5.500 mAh), sạc (68W), độ bền (IP69+MIL-STD) và màn hình (1.5K cong) – tất cả đều vượt trội so với Galaxy A56 (5.000 mAh, 25W, IP67, FHD+).

Điều này phơi bày một sự thật: người dùng trả 8-9 triệu cho Galaxy A-series là đang trả phần lớn cho thương hiệu, hệ sinh thái và cam kết phần mềm, chứ không phải cho phần cứng tốt nhất. Motorola đang đánh thẳng vào nhóm người dùng thực dụng, những người "biết đọc thông số" và không muốn trả "thuế thương hiệu".

Cuộc đổ bộ của Motorola là một trong những nước cờ chiến lược đáng chú ý nhất trên thị trường di động Việt Nam năm 2025. Họ không đối đầu trực diện với Samsung hay Apple mà sử dụng chiến lược "du kích" tấn công vào các thị trường ngách mà các ông lớn đang bỏ ngỏ.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, sự trở lại của Motorola là tin tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam, khi phá vỡ thế thống trị nhàm chán, và quan trọng nhất, buộc Samsung và các hãng khác phải thức tỉnh để ứng phó trước một đối thủ rất khó chịu.