Ông J.D.Vance nói về Tomahawk: Cần có hai bên để khiêu vũ

Bệ phóng Tomahawk trên cạn của Mỹ.

Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: "Đây là vấn đề mà tổng thống sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi hiện đang thảo luận về chủ đề này".

Theo Phó Tổng thống, Mỹ vẫn muốn đạt được hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Vance nói thêm rằng "cần có hai bên để khiêu vũ". Ông cáo buộc Nga từ chối tham gia đàm phán chấm dứt xung đột.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg đã làm rõ rằng chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chuyển giao tên lửa.

Hôm 26 tháng 9, tờ The Wall Street Journal, dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ và Kiev, đưa tin rằng tại cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky ở New York, ông Trump đã tuyên bố ông sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông không đưa ra cam kết trực tiếp nào về việc sửa đổi các hạn chế hiện hành.

Tại cuộc họp, phía Ukraine cũng nêu vấn đề cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.500 km. Chính quyền Mỹ đang xem xét phương án này, bao gồm cả việc bổ sung thêm tên lửa ATACMS như một phương án thay thế, tờ báo viết.

Tờ Telegraph của Anh dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết: "Chúng tôi cần Tomahawk, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng nó. Bởi vì nếu chúng tôi có nó, tôi nghĩ đó là áp lực bổ sung để buộc Nga đàm phán".

Với tầm bắn tối đa lên tới 2.400km và đầu đạn nặng 450kg, loại tên lửa hành trình này hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ loại vũ khí tầm xa nào mà các đồng minh phương Tây từng cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky từng đưa ra đề xuất tương tự trong "Kế hoạch chiến thắng 10 điểm", nhưng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu.

Tại thời điểm đó, việc bàn giao tên lửa tầm xa bị coi là quá rủi ro, bởi chúng có thể tấn công các mục tiêu ở Moscow và nhiều khả năng né tránh được những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga, và khiến xung đột leo thang hơn nữa.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa nhất của Mỹ, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất và trên biển. Tên lửa có khả năng bay bám địa hình nên khó bị đối phương phát hiện.

Tên lửa này sử dụng động cơ tua bin phản lực cánh quạt và kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính với định vị vệ tinh (GPS) và các hệ thống so khớp địa hình (TERCOM/DSMAC).

Tomahawk là loại tên lửa hành trình tương đối lớn: dài khoảng 5,55-5,84m (tối đa 6,25m với động cơ đẩy phụ), đường kính khoảng 0,52m. Tên lửa có trọng lượng phóng khoảng 1.300-1.600kg, mang đầu đạn đơn nặng khoảng 450kg hoặc biến thể mang đầu đạn chùm.

Vì vậy, vũ khí này được coi là lựa chọn phù hợp để tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau.