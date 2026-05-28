Ông Hun Sen kêu gọi Trung Quốc tài trợ cho dự án quan trọng của Campuchia

Hãng tin Fresh News (Campuchia) đưa tin, vào ngày 27/5, trong khi phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp tỉnh và địa phương ở tỉnh Kampong Chhnang, ông Samdech Techo Hun Sen - quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia - đã đề cập đến dự án xây dựng đường và cầu nối liền hai tỉnh Kampong Chhnang và Kampong Thom của nước này và đề nghị phía Trung Quốc xem xét dự án này.

Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của mình và kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ dự án đường và cầu Kampong Chhnang-Kampong Thom vốn được mong đợi từ lâu. Ảnh: Fresh News

Ông Hun Sen cho rằng việc kết nối mạng lưới giao thông giữa các tỉnh xung quanh hồ Tonle Sap của Campuchia, cả đường thủy và đường bộ, là rất quan trọng để nâng cao đời sống người dân địa phương.

Dự án Quốc lộ 50C - tuyến đường nối liền hai tỉnh Kampong Chhnang và Kampong Thom - dự kiến bao gồm một cây cầu dài gần 60 km và đã trải qua các nghiên cứu khả thi. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ góp phần tăng cường kết nối khu vực đồng thời cải thiện việc quản lý dòng chảy nước trong khu vực.

Dự án này từng được ông Hun Sen công bố trong nhiệm kỳ Thủ tướng Campuchia trước đây của mình, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Cũng tại cuộc họp ngày 27/5, ông Hun Sen tiết lộ rằng ông đã nêu đề xuất này với Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia và chính thức yêu cầu chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tài chính ưu đãi để giúp triển khai dự án.