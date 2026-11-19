Truyền thông chính thức vào cuộc vén màn cuộc hôn nhân của “ông hoàng showbiz” T. và bà xã H.

“Ông hoàng âm nhạc xứ Đài” Tiêu Kính Đằng và nữ quản lý hơn 14 tuổi Lâm Hữu Huệ đăng ký kết hôn vào tháng 10/2023. Kể từ đó tới nay, “nhất cử nhất động” từ cặp đôi hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Mới đây nhất, trong sáng 19/11, Mirror Media cho hay, Tiêu Kính Đằng và bà xã vẫn sống riêng suốt 3 năm sau khi kết hôn. Nguồn tin cho biết, trước khi kết hôn, Tiêu Kính Đằng - Lâm Hữu Huệ đã mua 2 căn nhà riêng biệt trong cùng 1 khu biệt thự cao cấp ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) để tiện hẹn hò bí mật. Suốt 3 năm sau khi cưới, cả 2 vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt cũ: Lâm Hữu Huệ đến đêm mới sang nhà Tiêu Kính Đằng ngủ, và thời gian còn lại cả 2 đều sinh hoạt tại nhà riêng của mỗi người.

Tuy nhiên, gần đây Tiêu Kính Đằng bắt đầu cảm thấy thói quen sinh hoạt như vậy có phần không ổn và cho rằng vợ chồng thì nên sống chung 1 nhà. Để Lâm Hữu Huệ có đủ không gian cất đồ đạc, Tiêu Kính Đằng đã mạnh tay chi hàng chục triệu Đài tệ (hàng chục tỷ đồng) để cải tạo căn biệt thự 8 tầng của mình. Anh không chỉ biến phòng vẽ cá nhân thành văn phòng làm việc của bà xã mà còn đặc biệt dành hẳn 1 tầng làm phòng thay đồ cho cô. Công trình dự kiến hoàn thiện vào tháng 12 năm nay, khi đó 2 vợ chồng sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống chung dưới 1 mái nhà.

Hóa ra Tiêu Kính Đằng và bà xã Lâm Hữu Huệ đến nay vẫn sống riêng sau 3 năm kết hôn. Ảnh: Sohu

Phía công ty quản lý của Tiêu Kính Đằng vừa chính thức lên tiếng về thông tin do truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải: “Việc thi công nội thất bắt đầu từ đầu năm nay nhằm điều chỉnh lại căn nhà mang phong cách căn hộ độc thân thành tổ ấm tân hôn. Sau cùng sẽ bổ sung thêm phòng thay đồ cho Lâm Hữu Huệ và phòng làm việc tại gia, đồng thời trải thêm 1 thảm cỏ nhỏ ở sân sau để thú cưng của 2 vợ chồng có chỗ vui chơi”.

Được biết, Tiêu Kính Đằng sinh sống trong căn biệt thự nói trên từ năm 2017. Với diện tích khoảng 3.300m², cơ ngơi sở hữu quy mô đáng nể, được đầu tư nhiều không gian chức năng phục vụ cả sinh hoạt, công việc lẫn những sở thích cá nhân của gia chủ. Từ phòng hòa nhạc, gara siêu xe đến khu tập luyện thể thao và bộ sưu tập giày đồ sộ, góc nào trong biệt thự cũng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cơ ngơi của Tiêu Kính Đằng được thiết kế gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi, tổng cộng 8 tầng với cách phân chia công năng khá độc đáo. Phần lớn không gian bên trong được thiết kế theo hướng mở, mỗi tầng đảm nhận một chức năng riêng nhưng vẫn có sự kết nối hài hòa với tổng thể căn nhà. Khu vực lối vào nổi bật với thiết kế hồ nước và cây xanh, tạo cảm giác thoáng đãng và mang đến điểm nhấn ấn tượng ngay từ khi bước chân vào nhà.

Biệt thự 8 tầng của Tiêu Kính Đằng đã khiến cho công chúng không khỏi trầm trồ. Ảnh: 163

Trước khi đi đến hôn nhân, Tiêu Kính Đằng và Lâm Hữu Huệ có gần 20 năm gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Họ sớm có mối quan hệ tình cảm trên mức cộng sự nhưng không công khai. Khi cùng xuất hiện ở nơi công cộng, Lâm Hữu Huệ luôn giữ khoảng cách, gọi Tiêu Kính Đằng là “ông chủ”. Dù vậy, công chúng đều biết họ là 1 cặp. Tháng 6/2023, nam ca sĩ cầu hôn Lâm Hữu Huệ bằng nhẫn kim cương 13,33 carat, trước sự chứng kiến của vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng, Giả Tịnh Văn - Tu Kiệt Giai. Tháng 10 cùng năm, họ đăng ký kết hôn.

Do công việc bận rộn nên đến tháng 10/2024, cặp đôi mới có thể tổ chức lễ cưới trọn vẹn.

Lâm Hữu Huệ là người phụ nữ rất quan trọng đối với sự nghiệp của Tiêu Kính Đằng. Cô chính là thế lực hậu thuẫn, giúp đỡ Tiêu Kính Đằng trở thành ngôi sao lớn trong làng nhạc Hoa ngữ. Nếu không có Lâm Hữu Huệ, sự nghiệp của Tiêu Kính Đằng đã sớm chấm dứt vào năm 2013 khi vướng lùm xùm với fan nữ người Nhật Bản Kageyama Tomonori (Yuki). Cô gái này tố cáo Tiêu Kính Đằng dùng tình cảm, lừa gạt 1 triệu USD (24 tỷ đồng). Vụ việc sau đó được đưa ra tòa và nam ca sĩ giành chiến thắng khi thành công chứng minh Kageyama Tomonori vu khống mình.

Tiêu Kính Đằng - Lâm Hữu Huệ kết hôn cách đây 3 năm. Ảnh: Sohu

Tiêu Kính Đằng sinh năm 1987, hiện là ông hoàng âm nhạc của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2021, anh vượt mặt Châu Kiệt Luân để đứng đầu danh sách ca sĩ có thu nhập cao nhất Đài Loan với 17,2 triệu USD (426 tỷ đồng).

Trong khi đó, Lâm Hữu Huệ có xuất thân giàu có. Cô là con gái của diễn viên hài gạo cội Lâm Quang Ninh. Lâm Hữu Huệ khởi nghiệp với vai trò trợ lý trường quay, sau đó trở thành quản lý toàn thời gian cho nghệ sĩ. Ngoài Tiêu Kính Đằng, Lâm Hữu Huệ từng hỗ trợ công việc Chu Hiếu Thiên - 1 thành viên của nhóm F4 Đài Loan (Trung Quốc). Người trong giới giải trí cho biết Lâm Hữu Huệ rất thông minh, nhạy bén và giỏi nắm bắt lòng người.

Lâm Hữu Huệ (áo trắng) là người phụ nữ tài giỏi, có xuất thân gia thế khủng. Ảnh: 163