Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (SN 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), bị can Phương Hoàng Kim (SN 1973, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) và 10 bị can khác trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về phát triển điện mặt trời, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam và nhân viên của Thịnh nhiều lần đến gặp Hoàng Quốc Vượng và thư ký của Hoàng Quốc Vượng để xin cho dự án Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 UScents.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng (trái) và cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Hoàng Quốc Vượng khai nhận: Mỗi lần gặp, ông Nguyễn Tâm Thịnh và nhân viên đều gửi quà cho Vượng. Trong đó có 6 lần "gửi quà" mỗi lần 100 triệu đồng, một lần gửi 200 triệu đồng, tổng cộng là 800 triệu đồng để "cảm ơn".

Đến ngày 3/11/2020, sau khi Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam đã đưa vào vận hành thương mại và Hoàng Quốc Vượng chuẩn bị chuyển công tác đến làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Tâm Thịnh đến gặp và gửi cho Vượng túi quà, bên trong có 500 triệu đồng để chúc mừng.

Ngoài ra, vào thời điểm năm 2018, khi Hoàng Quốc Vượng chủ trì Đoàn kiểm tra tiến độ các dự án theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, ông Nguyễn Tâm Thịnh có đưa cho Vượng số tiền 200 triệu đồng làm quà. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hoàng Quốc Vượng đã nhận của công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tâm Thịnh không thừa nhận về việc đưa tiền.

Phía truy tố xác định, vì động cơ vụ lợi (đã nhận 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH ĐMT Trung Nam Thuận Nam), nên Hoàng Quốc Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án này.

Cáo trạng xác định, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị can Hoàng Quốc Vượng dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền hơn 1.043 tỷ đồng.