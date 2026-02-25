"Ông hoàng nhạc Việt" một thời: Ly hôn vợ, U60 một mình nuôi con, đi hát hội chợ, mở quán cafe

Ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971. Anh nổi lên từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ nam hàng đầu của làng nhạc Việt. Với chất giọng khàn đặc trưng, phong cách biểu diễn sang trọng và khả năng chọn bài tinh tế, anh sở hữu hàng loạt ca khúc hit như Say tình, Nửa vầng trăng, Biển tình, Lâu đài tình ái, Thành phố buồn…

Đàm Vĩnh Hưng từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt"

Trong giai đoạn hoàng kim những năm 2000-2010, Đàm Vĩnh Hưng gần như “phủ sóng” từ phòng trà, sân khấu ca nhạc lớn đến các chương trình truyền hình. Anh tổ chức nhiều liveshow quy mô, hợp tác với những tên tuổi lớn trong và ngoài nước, trở thành một trong những ca sĩ có cát-xê cao nhất showbiz Việt. Chính sự thành công bền bỉ đó đã giúp anh có biệt danh “ông hoàng nhạc Việt”.

Không chỉ thành công về âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn được biết đến là người chăm chỉ, cầu toàn và luôn làm mới hình ảnh. Anh từng chia sẻ rằng âm nhạc là "hơi thở", là thứ khiến mình không thể rời xa sân khấu dù gặp khó khăn nào.

Tuy nhiên, thời gian không đứng yên. Sau nhiều năm đỉnh cao, vị thế của nam ca sĩ dần chịu áp lực trước làn sóng ca sĩ trẻ và thị trường âm nhạc thay đổi. Năm 2024, anh từng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng theo quy định xử phạt trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Đến năm 2025, nam ca sĩ được phép được phép hoạt động trở lại.

Khi quay lại sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chăm chỉ ra sản phẩm mới và đi diễn, nhưng sức hút không còn như xưa. Một số MV ra mắt sau đó có lượng xem khiêm tốn, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt của thị trường âm nhạc hiện nay.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn giữ niềm đam mê. Anh tiếp tục biểu diễn ở phòng trà, hội chợ, các show trong và ngoài nước, thậm chí hát phục vụ cộng đồng, biểu diễn tại trại giam và nhiều chương trình thiện nguyện.

Cuộc sống ở tuổi U60: Làm bố đơn thân, mở quán cafe

Không chỉ sự nghiệp, đời tư của Đàm Vĩnh Hưng cũng trải qua nhiều biến động. Nam ca sĩ từng kết hôn với một bầu show Việt kiều Mỹ lớn tuổi hơn nhưng sau đó đã ly hôn. Hiện tại, anh sống với vai trò bố đơn thân, một mình nuôi con trai Polo Huỳnh.

Ở tuổi U60, thay vì chạy theo hào quang showbiz, Mr Đàm dành nhiều thời gian chăm sóc con, đưa đón đi học và tận hưởng cuộc sống gia đình. Anh thậm chí bán căn biệt thự 500m2 gắn bó 17 năm để xây biệt thự ở mới gần trường của con.

Từ khi có con trai, Đàm Vĩnh Hưng dồn nhiều thời gian và tâm huyết cho con

Về cơ ngơi mới của mình, nam ca sĩ từng tiết lộ: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiều hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất quận 2 giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Trong thời gian chờ xây nhà mới, Đàm Vĩnh Hưng cùng gia đình dọn đến nơi ở thuê. Cơ ngơi mới của nam ca sĩ nằm ở khu vực Quận 2 (cũ), sẽ được khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch), dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Song song với ca hát, Đàm Vĩnh Hưng lấn sân kinh doanh. Năm 2026, anh khai trương quán cafe tại khu Thảo Điền (TP.HCM), thiết kế theo phong cách Indochine cổ điển. Nam ca sĩ trực tiếp trang trí, chọn cây cảnh và chia sẻ quá trình chuẩn bị với người hâm mộ. Quán cafe này trở thành nơi anh vừa kinh doanh vừa biểu diễn, gặp gỡ bạn bè nghệ sĩ.

Quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng liên tục quá tải sau khi khai trương

Trong những ngày khai trương, quán thu hút lượng khách đông đến mức "vỡ trận", nhiều người xếp hàng để gặp thần tượng. Đàm Vĩnh Hưng cũng trực tiếp hát tại quán, tạo không gian gần gũi với khán giả thay vì ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Việc mở quán cà phê không chỉ là kinh doanh, mà còn là nơi anh giao lưu với fan và tìm sự bình yên sau biến cố.

Hơn ba thập kỷ ca hát, Đàm Vĩnh Hưng đã trải qua mọi cung bậc: nổi tiếng, giàu có, scandal và cả những giai đoạn chững lại. Nhưng anh vẫn kiên trì với âm nhạc. Từ "ông hoàng nhạc Việt" đứng trên đỉnh cao, anh giờ đây chấp nhận hát ở hội chợ, phòng trà, quán cafe - những sân khấu nhỏ nhưng gần gũi. Đổi lại, anh có thời gian chăm sóc con và tìm thấy niềm vui giản dị.

Có thể nói, cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng là hành trình nhiều biến động. Nhưng sau tất cả, anh vẫn là người nghệ sĩ tận tụy với nghề và người cha hết lòng vì con.