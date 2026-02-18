HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi bán cà phê ngày Tết: Thất thủ sau 2 tiếng

DẠ VŨ |

Năm nay, "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời không đi chơi Tết như mọi năm mà chọn đi bán cà phê.

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi bán cà phê ngày Tết: Thất thủ sau 2 tiếng - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng pha cà phê.

Mùng 2 Tết, “ông hoàng nhạc Việt” đình đám một thời Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong dịp đầu năm.

Nam ca sĩ viết: “Lý do vì sao hông đi chơi Tết nè” và câu trả lời nằm ngay trong đoạn clip đính kèm. Trong clip, ngoài dòng chữ “tôi Tết này đi bán cà phê” là hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp đứng pha chế, phục vụ khách tại quán. Hình ảnh một ngôi sao hạng A lừng lẫy một thời của làng nhạc Việt tự tay làm từng ly nước khiến nhiều khán giả thích thú.

Ở một trạng thái khác, Đàm Vĩnh Hưng cho biết quán rơi vào tình trạng “cháy hàng” chỉ sau 2 tiếng mở cửa:

“Tiệm Cà phê cà pháo thất thủ không còn nguyên liệu luôn. Mặc dù đã chuẩn bị rất rất nhiều nhưng thật sự bó tay. Đành phải ngừng order sau 2 tiếng. Mong mọi người hết sức thông cảm và lượng thứ! Thương Hưng đừng giận Hưng nha nha”.

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi bán cà phê ngày Tết: Thất thủ sau 2 tiếng - Ảnh 2.

Bên trong quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng.

Theo chia sẻ trước đó, trong ngày đầu năm mở hàng, nam ca sĩ còn hát phục vụ miễn phí cho khách đến ủng hộ. Có lẽ chính sự gần gũi, chiều fan này đã khiến không khí quán trở nên náo nhiệt, đông kín khách ngay từ sớm. Việc “cháy hàng” chỉ sau vài tiếng phần nào cho thấy sức hút của Đàm Vĩnh Hưng sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật vẫn chưa hạ nhiệt.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM, là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng lớn của thị trường nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc bolero, nhạc trữ tình và pop ballad, sở hữu lượng khán giả trung thành đông đảo. Biệt danh “ông hoàng nhạc Việt” gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, chịu chi và luôn biết cách tạo dấu ấn riêng.

Trong suốt sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng phát hành hàng chục album, tổ chức nhiều liveshow quy mô lớn trong và ngoài nước. Anh cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình thực tế, góp phần đào tạo và nâng đỡ lớp ca sĩ trẻ.

Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn tích cực lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Đầu tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng mở quán cà phê nhận được sự yêu thích, ủng hộ của nhiều đồng nghiệp và khán giả.

