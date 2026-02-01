"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời bán cafe ở đâu tại TP.HCM?

Thời gian gần đây, "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời là Đàm Vĩnh Hưng liên tục chia sẻ những hình ảnh về quán cà phê đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày mùng 5/2 tới.

Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị rất nhiều chậu hoa cho ngày khai trương.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, quán cà phê của anh tọa lạc tại khu Thảo Điền – nơi có không gian xanh mát với nhiều cây cối. Nam ca sĩ cho biết quán được thiết kế theo phong cách xưa, mang đậm hơi hướng Indochine.

"Đang chuẩn bị hoàn thiện và ráp cây cối vào. Tiệm mình là style xưa nha, khá là Indochine nên khách nào lên đồ kiểu Cô Hai Bến Nghé, Cô Ba Sài Gòn… là vô cùng phù hợp", Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ.

Để chuẩn bị cho ngày khai trương, nam ca sĩ đã đầu tư nhiều chậu hoa, đồ trang trí và chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết. Tuy nhiên, anh cũng không giấu được sự lo lắng về khả năng "vỡ trận" trong ngày mở cửa.

Quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng.

"Tui đang lo sẽ vỡ trận cả nhà ạ! Vì hơn 200 celebs xác nhận sẽ tới vì thương Hưng, chưa kể fans khắp nơi tràn về. Đã tăng cường bảo vệ xong luôn rồi, cũng vừa thuê thêm không gian bên trong mới đủ sức chào đón các vì sao hạ giới", nam ca sĩ tiết lộ.

Cùng với đó, Đàm Vĩnh Hưng liên tục đăng tải nhiều hình ảnh về không gian quán và khu vực xung quanh, nhận về hàng loạt bình luận xuýt xoa khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. "Quá đẹp, ước ao được ngồi tại đây…", vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng để lại lời nhắn.

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú: "Nhìn là biết một phong cách rất Đàm Vĩnh Hưng", "Đẹp quá anh ơi", "Như cổ tích luôn ạ", hay "Xuất sắc! Thứ gì qua tay Mr. Đàm thì không chê vào đâu được. Nhìn đẹp quá đi thôi. Chúc mừng idol!".