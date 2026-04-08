Ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời bán cà phê ở Thảo Điền: "Người ta mê không phải vì tôi"

PV |

"Mê quá nên quên. Quên lối về!", ông hoàng nhạc Việt một thời chia sẻ.

Từng là cái tên đình đám bậc nhất làng nhạc Việt suốt nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng nay khiến nhiều khán giả bất ngờ khi rẽ hướng sang kinh doanh cà phê. Quán cà phê của anh được khai trương vào đầu năm 2026 tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Không đơn thuần là một mô hình kinh doanh, đây còn là nơi để nam ca sĩ giao lưu, kết nối gần gũi hơn với khán giả.

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi mở quán cà phê ở Thảo Điền

Ngay từ những ngày đầu khai trương, quán đã nhanh chóng trở thành điểm "check-in" hot, thu hút đông đảo khách hàng lẫn người hâm mộ. Thậm chí, lượng khách đổ về đông đến mức quá tải, nhân viên phải hoạt động hết công suất để phục vụ. Điều này phần nào cho thấy sức hút chưa hề giảm nhiệt của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời.

Tuy nhiên, chính Đàm Vĩnh Hưng lại có cách nhìn khá hài hước và khiêm tốn về sự đông khách này. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Trộm vía! Thứ 2,thứ 3 luôn đông khách nha! Khó lý giải ghê. Người ta mê không phải vì Hưng... Vì cà phê. Mê quá nên quên. Quên lối về!

Về chi? Ở đó ngồi chơi mát mẻ, thư giãn, không căng thẳng, có nước ngon, cà phê thơm, cảnh đẹp, nhạc hay... thuận tiện hội họp hay bàn công chuyện mần ăn hay nói xấu mấy con bạn cũng vui mà!".

Chia sẻ này của Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý trên mạng xã hội, bởi nó cho thấy anh không đặt cái tôi nghệ sĩ lên trên sản phẩm kinh doanh.

Đàm Vĩnh Hưng nổi lên từ cuối thập niên 1990 sau nhiều năm nỗ lực. Anh ghi dấu ấn với loạt hit đình đám và phong cách biểu diễn cuốn hút, từng được mệnh danh "Ông hoàng nhạc Việt". Trong hơn 20 năm hoạt động, nam ca sĩ không ngừng làm mới mình qua nhiều dòng nhạc, đặc biệt là nhạc trẻ và bolero.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Mr. Đàm còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như làm huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình, sản xuất âm nhạc, đồng thời lấn sân sang kinh doanh và đầu tư.

