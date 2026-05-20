HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Ông hoàng nhạc sến" Long Nhật giàu cỡ nào?

Trân Ni
|

Hơn 30 năm đi hát, Long Nhật tự nhận "nghệ sĩ cũng nghèo òm thôi" nhưng khối bất động sản trải từ Huế vào TP. Hồ Chí Minh ra tận Hà Nội lại nói một câu chuyện khác.

Bất động sản trải dài Bắc — Trung — Nam

Không phải ai cũng biết rằng tổ ấm thực sự của Long Nhật tại TP.HCM không phải dinh thự hay biệt phủ, mà là một căn hộ hơn 100m2  nhỏ hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng về "ông hoàng nhạc sến". Số tiền mua căn hộ vốn định dùng để tổ chức liveshow, nhưng bà xã Kim Ngân khuyên anh nên mua nhà. Anh nghe theo.Mọi thứ bên trong đều do chính tay Long Nhật lựa chọn và sắp xếp: từ bình hoa, giá đĩa cho đến khăn trải bàn, rèm cửa màu gì. Tông chủ đạo là trắng điểm nâu và kem giản dị, nhưng có chủ ý rõ ràng, đúng chất người đàn ông thích kiểm soát không gian sống của mình.

- Ảnh 1.

Dù tự nhận "nghệ sĩ cũng nghèo òm thôi", danh sách tài sản của Long Nhật không hề khiêm tốn. Tại Huế, anh có căn nhà lớn do cha mẹ để lại, ngay phía sau là biệt thự 3 tầng anh tự xây, hoàn thành cuối năm 2018, chiều dài 35 mét, chiều rộng 17,5 mét  được định giá khoảng 21 tỷ đồng.

- Ảnh 2.

Tại Sài Gòn, anh sở hữu một căn chung cư cao cấp ở quận Bình Tân. Tại Hà Nội, Long Nhật từng chia sẻ mình đứng tên một biệt thự triệu đô ở ngoại thành. Nội thất trong biệt thự Huế chủ yếu là gỗ đúc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo từ bàn ghế đến đồng hồ, đồ trang trí. Riêng bộ bàn ghế tiếp khách ước tính lên tới vài trăm triệu gỗ Đồng Kỵ loại lớn, phải hai người ngồi mới hết một ghế đơn.

- Ảnh 3.

Còn tại TP.HCM, Long Nhật thường xuyên xuất hiện trong một căn biệt thự phong cách châu Âu cổ điển hoành tráng ở khu nhà giàu nhưng đây thực ra là cơ ngơi của em gái anh, nơi anh chọn làm chốn đi về mỗi khi vào Nam. Anh thẳng thắn thừa nhận: "Nói chung cũng nhờ gia đình, còn thật sự đi hát, nghệ sĩ cũng nghèo òm thôi mà."

Đi hát 30 năm, tiền từ đâu?

Long Nhật không phải ngôi sao hạng A xét theo tiêu chuẩn showbiz hiện đại, nhưng dòng nhạc bolero, trữ tình quê hương lại có một tệp khán giả trung thành và chi tiền đều đặn đặc biệt ở các tỉnh miền Trung và cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhờ lượng fan trung thành mà anh vẫn được nhiều bầu show ưu ái sau hơn 30 năm ca hát. Thêm vào đó, anh còn đảm nhận vai trò MC, dẫn chương trình thiếu nhi, tham gia game show truyền hình những nguồn thu ổn định song song với việc đi diễn.

Câu hỏi "Long Nhật giàu thế nào" có lẽ không có một con số chính xác.

Mẹ đơn thân 4 con là nữ hoàng nhạc đỏ: "Em chỉ muốn là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời anh"
Tags

ma túy

sao Việt

bị bắt

Long Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại