Ông hoàng nhạc đỏ để lại nhà cho vợ con sau ly hôn, ở 1 mình trên đồi 12.000m2: "Được yêu quá cũng khổ"

"Ông hoàng nhạc đỏ" với sự nghiệp rực rỡ nhưng hôn nhân lận đận

Việt Hoàn là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Anh sinh năm 1966 tại Thái Bình trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Ngay từ nhỏ, Việt Hoàn đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 18 tuổi, anh từng giành giải nhất đơn ca toàn tỉnh, đây là bước đệm quan trọng đưa nam ca sĩ đến con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khi trưởng thành, Việt Hoàn công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật lớn như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, anh đã thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng, trữ tình quê hương và trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài ra, Việt Hoàn còn thường được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương. Cả ba được coi là những "ông hoàng nhạc đỏ" đình đám của làng nhạc Việt Nam. Năm 2006, với những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật nước nhà, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Sớm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của Việt Hoàn lại không mấy suôn sẻ. Đến năm 40 tuổi, anh mới kết hôn với người vợ kém 18 tuổi và có 3 con gái. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ của nam nghệ sĩ từng được xem là viên mãn trong mắt công chúng.

Thế nhưng, sau 14 năm chung sống, Việt Hoàn và vợ lại quyết định "đường ai nấy đi". Chia sẻ với báo chí, "ông hoàng nhạc đỏ" cho biết, anh và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, cả hai không công khai vì muốn giữ sự bình yên cho các con và hai bên gia đình.

Họ chia tay trong hòa bình. Việt Hoàn lựa chọn để lại căn nhà cho vợ cũ và các con, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con cái.

Rời phố thị, sống một mình trên đồi 12.000m2

Sau khi ly hôn, Việt Hoàn lựa chọn rời xa phố thị ồn ào để về sống tại khu nhà đồi rộng khoảng 12.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội. Đây là nơi được anh xây dựng từ nhiều năm trước, với nhiều công trình mang phong cách mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.

Khu trang trại được bao quanh bởi cảnh quan sơn thủy hữu tình, cây cối xanh mướt. Để làm phong phú thêm khuôn viên, nam nghệ sĩ dựng những căn nhà bằng tre, nứa đậm chất làng quê, cùng với hồ bơi ngoài trời thoáng đãng.

Việt Hoàn cho biết toàn bộ ý tưởng thiết kế trang trại đều do anh tự lên kế hoạch. Những hạng mục có thể thực hiện, anh chủ động tự tay làm nhằm giảm chi phí thuê nhân công.

Ở tuổi 60, "ông hoàng nhạc đỏ" sống giản dị như một người nông dân. Không còn ánh đèn sân khấu mỗi ngày, anh dành phần lớn thời gian để trồng cây, nuôi gà, chăm sóc vườn tược và tận hưởng thú vui điền viên. Cuộc sống trên đồi giúp Việt Hoàn tìm lại sự bình yên sau những biến động tình cảm và có thêm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.

Dù sống một mình, Việt Hoàn cho biết không cảm thấy cô đơn mà ngược lại, rất thích thú với nhịp sống chậm rãi, giản dị. Các con anh cũng thường xuyên lên thăm bố, cùng trải nghiệm cuộc sống nông trại, tạo nên những khoảnh khắc gia đình ấm áp dù bố mẹ đã chia tay.

Trên trang cá nhân, Việt Hoàn chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Cứ thấy thêm 1 tuổi là hiền hoà hơn, an yên hơn… Ở đồi thấy thích thú khi một mình. Làm nhiều, cầm điện thoại ít, tự nấu ăn, thêm vài ly rượu táo… rồi nhớ các tình yêu của mình! Ai hơn tôi?".

Về chuyện tìm hạnh phúc mới, nam nghệ sĩ thoải mái cho biết: "Tôi để mọi chuyện tùy duyên bởi hiện tại đang thấy cuộc sống tuyệt vời. Tôi là người ít nghĩ về quá khứ nên luôn sống trọn vẹn với ngày hôm nay".

Không chỉ vậy, Việt Hoàn còn hài hước nói về cuộc sống độc thân của mình: "Bây giờ được yêu quá cũng khổ lắm ý! Tầm này quanh vườn đủ rau ăn, gạo xin nhẹ 1 tấn, gà nuôi 50 con… xuống núi 30 củ anh mới đi nhé!".

Tuy sống trên đồi, Việt Hoàn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng anh đi biểu diễn và gặp gỡ khán giả. Nam nghệ sĩ cho biết mình là người biết tận hưởng cuộc sống và luôn chủ động lựa chọn nhận show ở mức hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Ở độ tuổi hiện tại, anh không còn chạy theo áp lực vật chất như trước.