Sáng 8-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Quốc Dũng.

Ông Hồ Quốc Dũng tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966. Quê quán: Tỉnh Gia Lai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 25-10-2025); Đại biểu Quốc hội Khóa XII.

Cùng với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng từng trải qua các chức vụ tại tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai): Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Ngày 1-7-2025, ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 25-10-2025, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.