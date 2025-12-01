Ống đồng Toàn Phát "Chung tay vì mùa đông ấm" thắp lửa yêu thương tại Tuyên Quang

Vượt sương gió đến với vùng cao

Những ngày cuối tháng 11/2025, khi cái lạnh buốt giá đặc trưng của miền bắc bắt đầu bao trùm lên Cao nguyên đá Đồng Văn, đoàn thiện nguyện của Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát đã vượt qua chặng đường đèo dốc hiểm trở để đến với bà con dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc.

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", chương trình năm nay tập trung vào các địa bàn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đời sống, bao gồm: Xã Cán Tỷ, Xã Yên Minh, Xã Phố Bản và Xã Sủng Máng.

Những món quà sưởi ấm mùa đông

Tại mỗi điểm dừng chân, không khí sẻ chia ấm áp đã xua tan đi cái lạnh của núi rừng. Đoàn thiện nguyện của Ống đồng Toàn Phát đã tận tay trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, tại điểm trường của xã Sủng Máng và Phố Bảng, hình ảnh những em nhỏ và cụ già rưng rưng cầm trên tay món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đã trở thành khoảnh khắc xúc động với toàn đoàn. Những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của người dân là động lực để Ống đồng Toàn Phát tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương trong các hoạt động thiện nguyện tiếp theo.

Ống đồng Toàn Phát trao quà cho người dân thôn Suôi Thầu - Xã Phố Bảng

Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp "Nghĩa tình"

Phát biểu tại buổi trao quà, Ông Trần Đình Sơn – trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát chia sẻ:

"Đối với Ống đồng Toàn Phát, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Hành trình đến với Hà Giang lần này không chỉ đơn thuần là việc trao đi vật chất, mà còn là lời cam kết đồng hành, là tấm lòng của tập thể cán bộ nhân viên công ty gửi gắm đến đồng bào. Chúng tôi hy vọng những phần quà này sẽ góp phần nhỏ bé giúp bà con và các em nhỏ có một mùa đông ấm áp hơn, đủ đầy hơn."

Ông Trần Đình Sơn - trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát chia sẻ tại UBND Xã Cán Tỷ

Đại diện lãnh đạo các xã cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát vì sự quan tâm thiết thực dành cho địa phương, đặc biệt trong thời điểm người dân đang chuẩn bị bước vào mùa đông khắc nghiệt.

Đoàn gặp gỡ và trao quà cho người dân Xã Yên Minh

Những phần quà đến với người dân Xã Sủng Máng

Dấu ấn nghĩa tình còn mãi

Chương trình "Toàn Phát – Chung tay vì mùa đông ấm" đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong từng nụ cười, từng cái nắm tay và từng lời cảm ơn chân thành của người dân vùng cao. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình vì cộng đồng của Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát, khẳng định văn hóa doanh nghiệp giàu tính nhân văn và sứ mệnh sẻ chia mà Toàn Phát luôn theo đuổi.

