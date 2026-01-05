Ông Donald Trump tuyên bố “sẽ lấy lại toàn bộ tiền viện trợ cho Ukraine”

"Mỹ sẽ lấy lại toàn bộ, thậm chí có thể vượt cả số tiền đã chi cho viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 4-1.

"Cựu Tổng thống Joe Biden đã cho đứt Ukraine số tiền 350 tỉ USD. Tôi đã lấy lại được phần lớn số tiền đó qua thỏa thuận đất hiếm" - Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm và khẳng định – "Bây giờ, mỗi khi chúng tôi gửi đi thứ gì, họ đều phải trả tiền".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UNN

Lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến tổn thất nhân mạng trong xung đột Nga – Ukraine. "Tôi muốn làm và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được để chấm dứt điều này" – European Pravda dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ cách đây gần một năm, đã nhiều lần ông Donald Trump nhắc tới khoản tiền 350 tỉ USD mà người tiền nhiệm đã viện trợ Kiev.

Kể từ tháng 7-2025, trong khuôn khổ chương trình Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng, các đồng minh NATO đã mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Không chỉ tuyên bố Mỹ "sẽ thu lại toàn bộ số tiền đã viện trợ Ukraine", Tổng thống Donald Trump còn nói Mỹ xác định Kiev "không phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự nhà lãnh đạo nước Nga".

"Có điều gì đó đã xảy ra gần dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại thị trấn Valdai, tỉnh Novgorod, song các quan chức Mỹ không cho rằng dinh thự của nhà lãnh đạo Nga đã bị Ukraine nhắm mục tiêu bằng UAV như Moscow cáo buộc"- AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump và nhấn mạnh - "Tôi không tin cuộc tập kích đã diễn ra. Sau khi kiểm tra, chúng tôi không tin điều đó".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuần trước cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại Novgorod nhưng "toàn bộ đã bị bắn hạ".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-1 thông báo đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ "bằng chứng chứng minh Ukraine phóng UAV tấn công nơi ở của ông chủ Điện Kremlin".

Cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida – Mỹ để trao đổi với Tổng thống Donald Trump về phiên bản mới của đề xuất hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc từ phía Nga, trong khi nhiều quan chức châu Âu cũng cho rằng đây chỉ là nỗ lực từ Moscow nhằm cản trở tiến trình hòa bình.

Tổng thống Donald Trump ban đầu dường như tin vào tuyên bố từ phía Nga nhưng đã lên tiếng bác bỏ khi đang trên chuyên cơ Air Force One ngày 4-1.