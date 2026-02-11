Động thái làm leo thang áp lực quân sự lên Iran và cảnh báo rằng thời gian dành cho ngoại giao còn hạn chế.

Những phát biểu này được đưa ra trước vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào tuần tới, sau các cuộc đàm phán ban đầu được tổ chức tại Oman hôm 6-2.

Chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AP

Ông Donald Trump nói với Axios hôm 10-2: "Chúng ta có một hạm đội đang hướng đến đó và một hạm đội khác có thể sẽ được điều động".

Đề cập đến các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, ông Donald Trump nói thêm: "Hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước".

Tàu USS Abraham Lincoln đang hiện diện tại khu vực. Tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại châu Á, trong khi tàu USS George H.W. Bush ở bờ Đông Mỹ. Đây là hai ứng viên tiềm năng nhất có thể được triển khai nhưng sẽ cần ít nhất một tuần mới đến được Trung Đông, theo các quan chức Mỹ. Mặt khác, Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu USS Gerald Ford từ Caribe.

Theo đài RT, ông Donald Trump tuyên bố Tehran đang tham gia đàm phán nghiêm túc hơn vì họ không còn nghi ngờ về ý định sử dụng vũ lực của ông, đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo Iran trước đây đã "lạm dụng quyền lực". Ngoài một thỏa thuận "không cần suy nghĩ" về chương trình hạt nhân của Iran, tổng thống Mỹ cũng hy vọng sẽ giải quyết vấn đề năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran.

Tuy nhiên, Iran đã công khai bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào ngoài chương trình hạt nhân của mình và khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã nhiều lần nói rằng việc làm giàu uranium là vấn đề chủ quyền, nhấn mạnh Iran sẵn sàng làm rõ bản chất hòa bình của các hoạt động hạt nhân nhưng sẽ không chấp nhận yêu cầu "không làm giàu", ngay cả khi bị đe dọa xung đột. Tehran cũng đã loại trừ các cuộc đàm phán về chương trình tên lửa của mình, mô tả động thái này hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Các quan chức Iran trước đó cảnh báo hành động quân sự mới của Mỹ sẽ kích hoạt sự trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Ông Araghchi cho biết Iran sẽ tấn công các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông nếu bị tấn công.