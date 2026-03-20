Ông Donald Trump khoe sức mạnh vũ khí Mỹ, Thủ tướng Israel nói về năng lực tên lửa Iran

Xuân Mai |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran không còn khả năng làm giàu uranium hoặc chế tạo tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng ông có thể giải quyết vấn đề với Iran chỉ "trong 2 giây"

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 19-3. Ông Donald Trump khoe rằng nước Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí có sức mạnh "không thể tưởng tượng nổi".

Theo hãng RBC-Ukraine, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Chúng tôi có thể kết thúc chuyện này chỉ trong hai giây nếu muốn. Nhưng chúng tôi đang hành xử vô cùng thận trọng".

Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: AP

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm19-3 cho rằng Iran không còn khả năng làm giàu uranium hay chế tạo tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28-2, ông Netanyahu nhận định Iran hiện "yếu hơn bao giờ hết". Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Israel đang là một cường quốc trong khu vực và một số người thậm chí sẽ coi là một cường quốc thế giới.

Sau khi Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng hàng chục quan chức cấp cao khác, ông Netanyahu nói rằng ông "không chắc ai đang thực sự điều hành Iran vào lúc này".

Ông Netanyahu ám chỉ Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran: "Bất kể ai lên thay thế cũng không quan trọng, chúng tôi đảm bảo rằng những sự thay đổi nhân sự trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ diễn ra vô cùng chóng vánh".

Thủ tướng Israel cho hay ông tin rằng cuộc chiến ở Iran có thể kết thúc sớm hơn "mọi người nghĩ". Ông Netanyahu khẳng định Israel đã tự mình hành động khi tấn công một mỏ khí đốt của Iran, động thái đã châm ngòi cho đòn không kích trả đũa của Tehran vào trung tâm khí đốt chính của Qatar.

Ông nói thêm: "Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu chúng tôi tạm dừng các cuộc tấn công trong tương lai và chúng tôi đang tuân thủ". Đồng thời, ông Netanyahu khẳng định những nỗ lực nhằm phong tỏa eo biển Hormuz sẽ thất bại.

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

