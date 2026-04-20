Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Nguyễn Hoàn |

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% phiếu tán thành.

Sáng 20/4, Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Thành Trung – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND thành phố cũng bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố, gồm các ông: Lê Anh Quân, Lê Trung Kiên, Vũ Tiến Phụng, Trần Văn Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng

Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai). Quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 2010 – 2014, ông Đỗ Thành Trung làm Trưởng phòng Phòng Tây Nguyên, thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 2014-2018, ông Đỗ Thành Trung là Trưởng phòng Tổng hợp của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 2018-2020, ông Đỗ Thành Trung là Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 6/2020, ông Đỗ Thành Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2023: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 16/3/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung – Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sĩ quan Quân đội và sĩ quan Công an có thể làm luật sư công
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
