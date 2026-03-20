Ngày 20/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ . Theo đó, ông Đỗ Hữu Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh, trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh này được phân công làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá, ông Đỗ Hữu Huy là cán bộ Trung ương luân chuyển, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh tế. Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ tin tưởng ông Huy sẽ phát huy năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển địa phương.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Đảng ủy UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh có thay đổi về nhân sự chủ chốt, việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả. Theo kế hoạch, ngày 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh.