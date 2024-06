Ông Đỗ Hữu Ca tiều tụy trong phiên xử phúc thẩm

Theo đó, Tòa cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án ông Đỗ Hữu Ca tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên toà sẽ xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Ca, Trương Xuân Đước cùng 4 bị cáo khác sau bản án mà TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên vào ngày 12/4 vừa qua.

8h05 sáng 26/6, xe chở phạm nhân có mặt tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Vào 8h05 sáng cùng ngày, xe chuyên dụng của lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo tới TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử phiên phúc thẩm . Bị cáo Đỗ Hữu Ca, Trương Xuân Đước tỏ ra khá mệt mỏi và luôn cúi mặt khi đi vào phòng xét xử.

Trong sáng hôm nay, HĐXX của tòa cấp cao gọi từng bị cáo lên để hỏi thông tin cá nhân, bản án. Phiên xét xử dự kiến sẽ kết thúc vào cuối giờ chiều hôm nay.

Ông Đỗ Hữu ca tiều tụy bước xuống xe để vào phòng xét xử.

Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi toà tối cao, bị cáo Đỗ Hữu Ca nêu: Bản thân không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đước. Khi vợ chồng Đước mang tiền đến nhà, ông nghĩ đó là tiền gửi cất hộ, sau này để họ khắc phục hậu quả hành vi Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Ông Ca cho rằng, bị cáo Ngọc Anh - vợ của Trương Xuân Đước đã hiểu nhầm ý của mình mà mặc định nghĩ đó là tiền để nhờ chạy tội .

Bị cáo Trương Xuân Đước cùng các đồng phạm cũng được dẫn giải tới tòa.

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng lý giải việc “giữ” 35 tỷ cho vợ chồng Đước là do không còn làm công tác chuyên môn, về hưu khá lâu , không cập nhật những quy định mới nên tự thấy "tư duy pháp luật lỗi thời, lạc hậu". Sau khi nghe phân tích của HĐXX, VKS tại phiên sơ thẩm, bị cáo Ca nhận tội, bị tuyên phạt 10 năm tù giam.

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho rằng mức án 10 năm tù đối với mình là quá nặng.

Tuy nhiên, theo cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, mức án nêu trên là quá cao. Bị cáo đã đề nghị toà cấp cao xem xét bối cảnh và ý thức chủ quan của mình; không vụ lợi, không hưởng quyền lợi gì, không gian dối, không mê hoặc, lôi kéo, dụ dỗ để vợ chồng Đước mang tiền đến nhà mình. Ông Ca mong được khoan hồng để có điều kiện về nhà chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ông Ca cho rằng mình không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đước.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Đước, 52 tuổi, bắt đầu buôn bán hóa đơn trái phép kiếm lời từ năm 2005. Ngọc Anh phụ trách kế toán thuế, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ để buôn bán hóa đơn. Vợ chồng Đước bị cáo buộc đã thành lập 26 công ty "ma" và mua chuộc hai cán bộ thuế để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội suốt một thời gian dài. Khi bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, Đước bỏ trốn và chỉ đạo gia đình đưa 35 tỷ đồng đến nhờ ông Ca "chạy" án. Đầu tháng 2/2023, Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Khoảng nửa tháng sau, ông Ca cũng bị bắt.