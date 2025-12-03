Ông Dmitry Kuleba: Chấp nhận ‘thua chiến thuật’ để tránh sụp đổ hoàn toàn

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba.

Ông Dmitry Kuleba, người từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine giai đoạn 2020–2024, phát biểu tại một hội nghị ở Kiev hôm 1/12 rằng Kiev phải chấp nhận “một thỏa thuận mà không ai thích” nếu muốn tránh nhiều năm nữa của xung đột với Nga và nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Ông Kuleba cho rằng Ukraine đang ở trong tình thế có thể thất bại hoàn toàn trước Nga và không đủ mạnh để tự bảo vệ toàn diện.

Ông cho rằng chỉ một thỏa thuận “mà không ai thích” đó là ấn định ‘thua chiến thuật và thắng chiến lược, mới có thể ngăn chặn “nhiều năm chiến tranh nữa… thậm chí tồi tệ hơn.”

Những phát biểu của ông Kuleba xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về một kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo dành cho Ukraine.

Phiên bản ban đầu của kế hoạch này được cho là yêu cầu Ukraine nhường một phần lãnh thổ Donbass vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận giới hạn về quy mô lực lượng vũ trang.

Đổi lại, theo báo cáo, Ukraine sẽ nhận được một số đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao, một phái đoàn Ukraine đã gặp quan chức Mỹ tại Miami hôm 30/11; các báo cáo truyền thông mô tả cuộc gặp kéo dài 4 giờ “không dễ dàng” và “việc tìm kiếm các cách diễn đạt và giải pháp vẫn tiếp tục.”

Cả 2 phía đều gọi cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, song Tổng thống Zelensky nhiều lần bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff — người tham dự các cuộc thảo luận tại Miami và được xem là một đối thoại viên trung tâm của Mỹ với Moscow — dự kiến sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/12.

Tổng thống Vladimir Putin từng gợi ý rằng đề xuất do Mỹ trình “có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng,” đồng thời khẳng định mọi kết thúc cho xung đột phụ thuộc vào việc Nga có đạt được các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt.” hay không.

Moscow tuyên bố một giải pháp lâu dài chỉ khả thi khi Ukraine chấp nhận trung lập, phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại.