Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lấn sân làm giáo dục, xây trường học ở nơi được Warner Bros. Discovery ca ngợi: Mỗi trường có 1 hạng mục do chính Chủ tịch thực hiện

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang từng bước đưa thêm những mảnh ghép khác vào hệ sinh thái của mình.

Khởi đầu với hạt cà phê, sau nhiều năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng bước mở rộng hoạt động của Trung Nguyên Legend sang văn hóa, du lịch, bất động sản và các hoạt động gắn với tri thức.

Đến năm 2025, hệ sinh thái Trung Nguyên Legend có thêm một mảnh ghép mới: giáo dục. Bước đi này được đánh dấu bằng việc Trung Nguyên Legend bắt tay với các tổ chức giáo dục để khởi công hệ thống trường mầm non và tiểu học tại Thành phố Cà phê vào tháng 10/2025.

Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tổ chức lễ khởi công hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại khu đô thị Thành Phố Cà Phê. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Theo kế hoạch, trường mầm non được thiết kế 2 tầng, gồm 26 phòng học, dự kiến phục vụ khoảng 650 học sinh. Trong khi đó, trường tiểu học được thiết kế 3 tầng với 20 phòng học, quy mô dự kiến khoảng 500 học sinh. Hai trường đều được bố trí các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt, vui chơi, thư viện và hồ bơi nước ấm.

Không chỉ chú trọng về quy mô và cơ sở vật chất, hệ thống trường còn mang dấu ấn riêng từ định hướng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong mỗi ngôi trường đều có một không gian Thư viện Ánh sáng, được trang bị các cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Trung Nguyên Legend tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ những tấm gương danh vĩ nhân thành công của nhân loại.

Khi hệ thống trường mầm non và tiểu học chính thức vận hành, các công trình này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại Thành phố Cà Phê. Giáo dục vì thế trở thành một phần trong hệ thống tiện ích mà Thành phố Cà Phê đang xây dựng.

Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Thành Phố Cà Phê kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và giá trị của khu đô thị. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Khu đô thị này hiện có nhiều hạng mục phục vụ đời sống và trải nghiệm của cư dân như Khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp Gym – Yoga – Bắn cung, Thư viện Ánh sáng, Trung tâm văn hóa ẩm thực 3 miền và các không gian thưởng lãm cà phê.

Cùng với hệ thống tiện ích, Thành Phố Cà Phê đã xây dựng một số công trình được Trung Nguyên Legend định vị là những điểm nhấn của khu đô thị và laf điểm đến tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, trong đó có Bảo tàng Thế giới Cà phê – “Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất!”, cùng Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique tiêu chuẩn 5 sao.

Những công trình này cũng đặt Thành Phố Cà Phê trong câu chuyện quảng bá văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột ra thế giới. Khu đô thị từng xuất hiện trong chương trình “The Tao of Coffee” của Warner Bros. Discovery, bộ phim dài 45 phút phát sóng quốc tế từ cuối tháng 11/2023, tập trung vào văn hóa cà phê Việt Nam và Buôn Ma Thuột – vùng đất được giới thiệu là nơi sản sinh loại Robusta được đánh giá cao trên thế giới.

Trong nội dung được Trung Nguyên Legend dẫn lại, Warner Bros. Discovery từng gọi Thành Phố Cà Phê là “khu đô thị kiến tạo lối sống”, gắn với vị trí và hệ thống hạ tầng giáo dục, du lịch, thương mại đang được phát triển tại đây.