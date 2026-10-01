Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đi bán nhà: Liền kề giá từ 9 tỷ đồng/căn, thanh toán trong 24 tháng, hỗ trợ vay ngân hàng tới 70%

Các quỹ căn tại Thành phố Cà phê đang được giới thiệu với giá từ 9 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, giá chào bán giữa các căn dao động từ 9-12 tỷ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Từ 78-94 triệu đồng/m2 cho mỗi căn nhà phố

Mới đây, thông tin mở bán đợt mới Khu đô thị Thành phố Cà Phê đang nhận được nhiều quan tâm của các nhà đầu tư. Theo một thông tin rao trên mạng xã hội, hiện đang có một quỹ căn được giới thiệu với mức chiết khấu lên tới 15%, giá từ 9 tỷ đồng/căn và thanh toán theo tiến độ 24 tháng.

Theo thông tin quảng bá, nhóm nhà phố có kích thước 5x25 m, xây dựng 4 tầng; shophouse có kích thước 5x22 m, xây dựng 5 tầng. Một căn góc kích thước 8x25 m được giới thiệu nằm ngay khu vực Trường Quốc tế. Tin rao cũng cho biết ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%.

Trong khi đó, các tin rao trên Batdongsan.com.vn cho thấy giá chào bán tại khu đô thị này có sự phân hóa theo từng căn. Một căn Tesla 07, diện tích 125 m², được rao 9,75 tỷ đồng, tương đương 78 triệu đồng/m² và được giới thiệu là đã có sổ, sẵn công chứng.

Một căn nhà phố liền kề khác cùng diện tích 125 m² với 5 phòng ngủ và 5 vệ sinh, được chào 11,744 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 94 triệu đồng/m².

Một số tin rao bán nhà phố tại Thành phố Cà phê trên thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Hàng trăm căn nhà phố và shophouse

Thành phố Cà phê tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là dự án bất động sản đầu tiên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Trung Nguyên Legend. Dự án được khởi công vào tháng 1/2017, có tổng diện tích quy hoạch 45,45 ha.

Trung Nguyên Legend xây dựng định vị riêng cho dự án với khái niệm “bất động sản chữa lành”, hướng tới một môi trường sống cân bằng giữa thể chất, tinh thần và tri thức. Theo doanh nghiệp, khoảng 27% diện tích dự án được sử dụng để xây dựng, trong khi cây xanh và mặt nước chiếm hơn một nửa tổng diện tích.

Các sản phẩm nhà ở tại đây gồm hai dòng chính là nhà liền kề Tesla và nhà phố thương mại Cantata. Tesla được quy hoạch với 320 căn, diện tích mỗi căn dao động 105-165 m². Các thiết kế được giới thiệu theo 5 phong cách gồm Hiện đại, Luxury, Vintage, Indochine và Zen. Trung Nguyên Legend bắt đầu xây dựng các công trình tại phân khu Tesla từ tháng 6/2026.

Cantata là khu phố thương mại gồm 232 căn, diện tích 110-160 m², bố trí dọc tuyến đường chính của khu đô thị. Sản phẩm này được định hướng phục vụ đồng thời nhu cầu lưu trú, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là một trong những công trình nổi bật tại khu đô thị, định hướng quảng bá văn hóa cà phê, đồng thời góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành một điểm đến gắn với ngành cà phê.

Hệ thống tiện ích của khu đô thị còn có Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền, không gian Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend, vườn Zen và tổ hợp thể thao với các hạng mục như gym, yoga, bắn cung, khu tập luyện cưỡi ngựa Ả Rập và sân golf 3D. Các không gian này được phát triển nhằm phục vụ cả cư dân lẫn khách đến tham quan.

Ngày 3/10/2026, Trung Nguyên Legend đưa vào hoạt động Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức trong khu đô thị. Hai cơ sở có tổng quy mô khoảng 1.200 học sinh và bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2026-2027.

Ở nhóm công trình lưu trú và tổ chức sự kiện, dự án có Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique. Công trình này được cất nóc ngày 25/2/2025, sau hơn một năm triển khai xây dựng.

Giai đoạn 1 đạt 95% tiến độ, giai đoạn 2 vẫn chờ thủ tục

Vị trí khu đô thị Thành phố Cà phê.

Bên cạnh các hạng mục đã hoàn thành hoặc đang được thi công, tiến độ và tình trạng pháp lý của dự án cũng là những yếu tố cần được xem xét riêng.

Theo thông tin Trung Nguyên Legend công bố sau cuộc khảo sát của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ngày 12/4/2026, giai đoạn 1 của Thành phố Cà phê đạt khoảng 95% khối lượng hoàn thành. Giai đoạn này được triển khai trên quỹ đất 19,8 ha do Nhà nước giao và cho thuê, thấp hơn đáng kể so với tổng diện tích 45,45 ha trong quy hoạch toàn dự án.

Cũng tại thời điểm tháng 4/2026, một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cư dân vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Vì vậy, tỷ lệ hoàn thành xây dựng của giai đoạn 1 không đồng nghĩa với việc toàn bộ thủ tục pháp lý của từng sản phẩm bất động sản đã hoàn tất.

Đối với phần còn lại của dự án, thông tin được công bố vào tháng 4/2026 cho biết việc giao quỹ đất và hoàn thiện các thủ tục để triển khai giai đoạn 2 vẫn đang chờ quyết định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.