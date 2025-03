Những ngày vừa qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) xô xát với một người khác đã khiến dân mạng xôn xao.

Theo nội dung clip, bối cảnh vụ việc xảy ra tại một quán cà phê. Người trông giống ông Vũ mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, đeo khăn rằn, đội mũ phớt. Người đàn ông còn lại mặc quần ngắn đen, áo thun xám, cầm vật dụng tấn công. Cả hai lao vào giằng co, ẩu đả. Vụ việc được một người đàn ông mặc áo thun trắng đứng ra can ngăn.

Người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau tại quán cà phê (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc ồn ào nói trê, chia sẻ với báo Gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết: “Qua vẫn đang ở trên núi và thường không giao tiếp với ai nên đâu tham gia cãi vã và ẩu đả gì với ai”.

Được biết, sau khi xảy ra vụ đánh nhau tại quán cà phê ở TPHCM, ngày 9/3, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức, đã lấy lời khai đối với N.T.M. (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh), N.V.Th. (SN 1985, ngụ TP Thủ Đức) và B.M.Tr. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một quán cà phê trên đường Trần Não.

Trong đó, N.T.M. là người có phong cách mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bước đầu, M. khai, khoảng 15h ngày 8/3, ông ta nhận điện thoại của một người em chơi chung, mời đến quán cà phê trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Khi M. vào quán, gặp Tr. và Th. cũng là người quen, thường xuyên uống cà phê chung. Trong lúc trò chuyện, M. và Th. xảy ra mâu thuẫn chuyện tiền bạc dẫn đến cự cãi.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại hang đá ở M’Drak. (Ảnh: Đặng Đại)

Sự việc được anh Tr. và nhân viên quán cà phê can ngăn. Sau đó, cả 3 cùng ngồi lại tiếp tục uống nước và M. chủ động xin lỗi Th. về sự việc trên.

Sau đó, 3 người ngồi khoảng một giờ rồi cùng nhau đến quán thịt dê ở phường An Khánh vui vẻ ăn uống, sau đó ra về.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của ông M. cho biết, ông M. khai thêm rằng đã 15 năm nay mặc trang phục theo phong cách áo trắng, khoác vest đen, quần trắng, đội nón, quấn khăn rằn Nam bộ. Ông M. cũng không bắt chước phong cách này của ai.

Công an kiểm tra thì M. và T. đều âm tính với ma túy. Hiện Công an phường An Khánh tiếp tục xử lý M. và T. theo quy định.