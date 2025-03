Liên quan đến vụ việc clip người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên ẩu đả trong quán cà phê, ngày 9/3, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM đã mời những người liên quan lên làm việc.

Thông tin trên báo Dân Việt tối cùng ngày cho biết, tại cơ quan công an, hai người đàn ông đánh nhau ở quán cà phê nói đã quen biết nhau nhiều năm, do mâu thuẫn trong làm ăn nên xảy ra vụ việc ẩu đả. Sau khi đánh nhau, hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện giảng hòa.

Người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong clip cho biết mình thích mặc theo phong cách của ông "vua cà phê".

Hình ảnh 2 người đàn ông ẩu đả trong quán cà phê - Ảnh cắt từ clip

Hiện Công an phường An Khánh, TP.Thủ Đức đang lập hồ sơ để gửi đến Công an TP.HCM, tiếp tục làm rõ sự việc đánh nhau.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả với một người khác. Cả hai lao vào giằng co, ẩu đả và được một người đàn ông mặc áo thun trắng đứng ra can ngăn.

Sau khi clip đăng tải đã khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người bình luận cho rằng trong clip là ông "vua cà phê" với trang phục quen thuộc quần trắng, áo khoác đen, mũ phớt. Ngay sau đó, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên đã lên tiếng khẳng định người trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ và phía Trung Nguyên sẽ có phương án để xử lý.

Từ clip, cơ quan công an nhanh chóng xác định vụ việc xảy ra tại một quán cà phê ở đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức vào 16h30 chiều 8/3. Công an đã lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên quán cà phê để lập hồ sơ vụ việc.