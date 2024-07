Ông chủ toà nhà ốp gỗ 100% duy nhất Việt Nam: Bán Dầu gội “3 ngày không gàu, không ngứa”, sản phẩm sinh lý Rocket 1h… doanh thu ngàn tỷ mỗi năm

Nổi tiếng với toà nhà ốp gỗ 100% duy nhất Việt Nam, Công ty Sao Thái Dương được biết đến là một thương hiệu dược, mỹ phẩm với các sản phẩm làm nên thương hiệu như Dầu gội dược liệu Thái Dương 3, 7 (3 ngày không gội không gàu không ngứa, 7 ngày không gội không gàu không ngứa); Rocket 1h, Dạ Minh Châu, Kovir...

Được biết, Sao Thái Dương thành lập từ năm 2000, tiền thân là cơ sở Thái Dương. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty hiện là ông Nguyễn Hữu Thắng (SN 1971). Tháng 11/2018, Sao Thái Dương đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Theo số liệu chúng tôi có được, kinh doanh dược mỹ phẩm giúp Công ty thu về hàng ngàn tỷ mỗi năm. Trong đó, với chi nhánh tại Hà Nam và trụ sở chính, năm 2019 công ty này đã có doanh thu hơn 1.300 tỷ, năm 2018 là hơn 1.100 tỷ, lợi nhuận của Sao Thái Dương đạt hơn 100 tỷ giai đoạn 2018 - 2019.

Đáng nói, ngoài các sản phẩm quảng cáo "tượng hình", Sao Thái Dương còn nổi trội với toà nhà văn phòng ốp gỗ 100% duy nhất Việt Nam.

Năm 2019, CTCP Sao Thái Dương (Sao Thái Dương) chính thức chuyển văn phòng về tòa nhà ốp gỗ 100% tự nhiên tại khu đô thị mới Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội. Được biết, đây là tòa văn phòng ốp gỗ 100% duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.

Toà nhà Sao Thái Dương bao gồm 12 tầng với 2 hầm, tổng diện tích sàn 10.000m2, được bắt đầu xây dựng vào năm 2015. Công trình là sự phối hợp của nhiều đơn vị như: Kiến trúc do Bergman Walls & Associates Vietnam LLC (BWA) (Mỹ); Kết cấu do SF-BTS và Cơ điện do Boydens (Bỉ) thực hiện...

Điểm nổi bật nhất tạo nên sự độc đáo của Toà nhà Sao Thái Dương chính là phần ốp gỗ 100%, cũng chính là điểm khiến nhiều người khi biết đến công trình này đều đặt ra câu hỏi về độ an toàn. Thực tế, gỗ được sử dụng tại đây là gỗ có khả năng chống cháy, phần chống cháy do một đơn vị có tên International IPS cung cấp.