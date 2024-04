Ông chủ khu đô thị Phú Mỹ Hưng báo lãi “vượt mặt” Novaland, Đất Xanh, Phát Đạt,...

Mới đây, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vừa công bố thông tin định kỳ tình hình tài chính 2023, theo đó, doanh nghiệp ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 13.955 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.



Năm qua, hệ số nợ phải trả của Phú Mỹ Hưng giữ nguyên so với năm ngoái ở mức 1,36 lần so với vốn chủ sở hữu, tương đương 18.979 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,59 lần, tương đương 8.233 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài phải của doanh nghiệp này đạt 32.934 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2022.

Đáng chú ý, năm 2023, Phú Mỹ Hưng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.197 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, Phú Mỹ Hưng đã vượt mặt hàng loạt doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường như Novaland (486 tỷ đồng), Đất Xanh (150 tỷ đồng), Khang Điền (730 tỷ đồng), Phát Đạt (682 tỷ đồng), Nam Long (800 tỷ đồng)...

Quay trở lại với Phú Mỹ Hưng, theo dữ liệu từ HNX, hiện doanh nghiệp đang có 6 lô trái phiếu, trong đó có 3 lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng và 3 lô trái phiếu mệnh giá với tổng trị giá phát hành là 305 triệu USD. Đây là các lô trái phiếu được phát hành trong 3 năm từ 2019-2021 và sẽ đáo hạn từ năm 2025-2027.

Theo giới thiệu trên website, công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được thành lập ngày 19/05/1993, là liên doanh giữa Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC – Việt Nam, tên cũ là công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận) và Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (tên cũ là tập đoàn CT&D – Đài Loan).

Phú Mỹ Hưng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn và ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Phú Mỹ Hưng đã xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh, tuyến giao thông huyết mạch trung chuyển hàng hóa từ TP.HCM đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại.

Trong phạm vi công trình phát triển đô thị mới rộng 2.600ha dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17,8km ở phía Nam TP.HCM, nhà quy hoạch tổng thể Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ) đã quy hoạch thành 21 phân khu chức năng. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phát triển 5 cụm đô thị trên diện tích 750ha, gồm: Trung tâm đô thị mới (Khu A – 409ha), Khu Làng Đại học (Khu B – 95ha), Khu Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C – 46ha), Trung tâm Lưu thông Hàng hóa II (Khu D – 85ha) và Trung tâm Lưu thông Hàng hóa I (Khu E – 115ha).

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những khu đô thị sang trọng và hiện đại bậc nhất Việt Nam.