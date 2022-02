Ngày 24/12 (theo giờ Mỹ), tỉ phú công nghệ - ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chia sẻ một bức ảnh đáng yêu cùng vợ kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật đến cô. Priscilla Chan - Tiến sĩ y khoa người Mỹ gốc Hoa vừa bước qua tuổi 37.



Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác kỷ lục từ cộng đồng mạng. Chỉ trong khoảng 4 tiếng, bức ảnh và dòng trạng thái ngắn gọn của CEO Meta đã thu về gần 1 triệu lượt thích, hơn 100.000 lượt bình luận gửi lời chúc mừng đến ngày đặc biệt của vợ "Mark xoăn".

Dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật vợ của Mark nhận về lượt tương tác khủng

Tuy nhiên, lời chúc ý nghĩa nhất và quan trọng nhất đối với nhân vật chính có lẽ đến từ ông chồng nổi tiếng của cô. Chỉ dùng đúng 3 từ để gọi vợ, Mark đã gói gọn sự tôn trọng, tình yêu thương đến "nóc nhà uy tín" rồi. Cụ thể, anh viết: "Happy birthday to the main character in our family" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật nhân vật chính trong gia đình chúng ta").

Để minh chứng cho vai trò "trụ cột chính" có tiếng nói nhất trong gia đình, trong ảnh, Priscilla Chan cũng mặc một chiếc áo hoodie có in dòng chữ "the main charater" (Nhân vật chính) cực kỳ đồng bộ. Cô nhìn thẳng máy ảnh cười tươi còn anh chồng đứng bên thì nhìn vợ với ánh mắt âu yếm. Khoảnh khắc tình bể bình của cặp vợ chồng Mỹ khiến nhiều người phải ghen tị.

Trong phần bình luận, tỷ phú giải thích thêm: "Vào một hôm trong bữa tối gia đình, con gái August quay sang Priscilla và nói 'mẹ ơi, mẹ là nhân vật chính trong nhà mình' và nó quả như là một quy luật rồi".

Dòng chữ "nhân vật chính" trên áo Priscilla Chan

Mark Zuckerberg gặp Priscilla Chan khi cả hai cùng theo học tại Đại học Harvard năm 2003. Cả hai kết hôn 9 năm sau đó. Cặp vợ chồng đã có 2 cô con gái xinh đẹp là Maxima (6 tuổi) và August (4 tuổi). Cả Mark và Chan đều nổi tiếng là những người giàu có nhưng có lối sống cực kỳ giản dị và bình dân. Ông chủ Facebook thường xuyên được trông thấy xuất hiện trong những chiếc quần jeans và áo phông đơn giản. Vợ anh cũng thích nhất là để mặt mộc, ăn mặc thoải mái không cầu kỳ dù là ở nhà hay đi dạo phố.

Theo Bloomberg Billionaires Index, hiện vợ chồng tỷ phú Zuckerberg sở hữu khối tài sản 78,7 tỷ USD, giàu thứ 12 thế giới. Mặc dù nắm trong tay khối tài sản siêu khủng nhưng cặp đôi không chi tiền cho những vật chất hào nhoáng bên ngoài như xe sang, hàng hiệu mà phần lớn đổ tiền vào đầu tư bất động sản. Cặp đôi sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị như hai khu đất kề nhau trị giá 59 triệu USD ở hồ Tahoe - địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng tại Mỹ, hay khu đất rộng lớn hơn 100 triệu USD ở đảo Hawaii. Hiện gia đình 4 người của ông chủ Facebook đang sống bên trong dinh thự giá 7 triệu đô tại thị trấn Palo Alto, San Francisco.

Cặp đôi quyền lực có lối sống giản dị, không phô trương

Vợ và 2 con gái của ông chủ Facebook

Nguồn: Facebook NV, Bloomberg Billionaires Index

